Revolución de la moda: Ralph Lauren lanzó una IA para ayudarte a vestir mejor

La Inteligencia Artificial llegó para quedarse por lo que estas herramientas están siendo utilizadas por millones de personas para facilitar sus tareas del día a día.

Por supuesto, el mundo de la moda tampoco se quedó atrás ya que los más prestigiosos diseñadores y casas de moda de lujo están utilizando estas herramientas a su favor.

Ralph Lauren lanza IA para ayudarte a vestir

Ask Ralph es la nueva herramienta de Inteligencia Artificial que permite entablar conversaciones entre un estilista digital y los usuarios. Esta herramienta nace gracias al fruto de la colaboración de la lujosa marca con Microsoft con la que trabajaría desde hace más de dos décadas.

Por medio de este asistente virtual, las personas tendrán la oportunidad de ver diversas opciones para crear outfits personalizados, bajo las características que desean los clientes. El programa ha sido desarrollado por Microsoft en su plataforma Azure OpenAI y se utiliza un modelo avanzado de Inteligencia Artificial que facilita la interacción conversacional entre el asistente y usuario.

Las personas también recibirán una guía detallada gracias a la interpretación tanto de palabras como del contexto para brindar una asesoría similar a la que se recibiría en las tiendas físicas.

Preguntas a la IA de Ralph Lauren

No cabe duda que las indicaciones que los usuarios le brindan a este asistente son fundamentales para seguir reforzando el desarrollo de esta IA. De esta manera, Ask Ralph puede responder a interrogantes como ¿qué outfit puedo ponerme para ir a un concierto? o ¿cómo puedo combinar mi blazer verde esmeralda?. El asistente mostrará una serie de sugerencias de outfits propios de Polo Ralph Lauren.

Así mismo, cada cliente puede refinar las recomendaciones para que el asistente conozca los gustos personalizados y entregue recomendaciones más exactas y ligadas a los gustos del usuario.

Aunque por el momento la herramienta se encuentra disponible en Estados Unidos, se espera que esté disponible próximamente en el mercado internacional y se logren mejoras significativas en la experiencia de todos los compradores.