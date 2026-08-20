Reconocido cantante del género urbano se habría convertido en padre: ¿lo está ocultando?

Una nueva noticia ha impactado al mundo del entretenimiento mundial, pues medios internacionales se encuentran revelando detalles de la novedad que involucra a uno de los artistas urbanos más relevantes de los últimos años.

Aunque uno de los principales retos de las figuras públicas es mantener alejada su vida privada del escarnio social, algunos de estos han logrado mantener varios asuntos privados casi que a la perfección.

Cantante se habría convertido en padre por primera vez

La noticia se encuentra siendo protagonizada por el cantante Raúl Alejandro Ocasio, más conocido artísticamente como Rauw Alejandro, quien, al parecer, se habría convertido en padre en las semanas más recientes.

La novedad fue confirmada por el periodista Álex Rodríguez, durante un programa de Univision, en donde afirmó que el puertorriqueño estaría criando a su bebé junto a su pareja sentimental.

Aunque también se desconocen mayores detalles sobre la identidad de la mujer, se sabe que esta sería una joven estudiante con la que ha sostenido una relación desde hace dos años.

Así mismo, el periodista informó que la pareja actualmente se encuentra viviendo en Nueva York en donde llevan una vida privada y alejada de los medios de comunicación. Actualmente, se desconocen detalles sobre la edad del bebé, su género, entre otra información.

Cabe recalcar que el cantante se ha mantenido lejos de las redes sociales ya que en dicho espacio se ha limitado a subir contenidos relacionados a su música y demás conciertos que ha realizado recientemente.

Otros medios de comunicación internacional aseguran que el hombre también habría abandonado la constancia en redes tras exponer su pasada relación con la cantante Rosalía.

Reacciones a la posible paternidad de Rauw Alejandro

Por supuesto, las redes sociales no han parado de comentar la novedad ya que cientos de internautas se tomaron las últimas publicaciones del puertorriqueño para cuestionar la veracidad del rumor.

“Dime que es mentira, cómo que acabas de ser padre, exigimos una explicación, tienes algo que contarnos, cómo así que ya eres padre”, se lee en la publicación.

Hasta el momento, el artista no ha confirmado ni desmentido el rumor que ya ha tomado gran revuelo en el mundo del entretenimiento.