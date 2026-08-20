Canadá y EE.UU. reanudan negociaciones comerciales en Washington tras suspensión de aranceles

Canadá y Estados Unidos se preparan para retomar este jueves en Washington las conversaciones destinadas a concluir un acuerdo comercial, luego de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, compartiera los términos del pacto con los dirigentes provinciales.

El ministro de Relaciones Canadá‑Estados Unidos, Dominic LeBlanc, viajó en la mañana a la capital estadounidense para reunirse en la tarde con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer, según informó su oficina a la AFP.

Ambas naciones señalaron el miércoles que están próximas a formalizar el pacto, después de que el presidente Donald Trump suspendiera por tres días la entrada en vigor de nuevos aranceles punitivos del 50% sobre productos canadienses.

Provincias llamadas a flexibilizar restricciones

Los detalles de lo negociado, aún no revelados públicamente, fueron comunicados por Carney a los gobiernos provinciales y territoriales. Entre las medidas figura la reintroducción en las estanterías del alcohol estadounidense, retirado en varias provincias desde 2025.

“El primer ministro nos pidió volver a poner a la venta el alcohol estadounidense”, declaró Tim Houston, dirigente de Nueva Escocia, quien reconoció que este punto generó fricciones con Washington.

Carney también solicitó retirar de las políticas de abastecimiento cualquier disposición que excluya explícitamente a proveedores estadounidenses, aunque las provincias podrán seguir favoreciendo a productores locales sin mencionarlo de forma directa.

Un pacto visto como la mejor salida

El acuerdo es percibido por los dirigentes provinciales como un compromiso pragmático frente a las presiones de la administración estadounidense. “Es el mejor resultado que podemos esperar frente a esta administración”, estimó Houston.

La reanudación de las negociaciones en Washington será clave para definir si las concesiones provinciales y la suspensión temporal de aranceles abren el camino hacia un pacto comercial definitivo entre los dos países.