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Canadá y EE.UU. reanudan negociaciones comerciales en Washington tras suspensión de aranceles

Entre las medidas figura la reintroducción en las estanterías del alcohol estadounidense, retirado en varias provincias desde 2025.

Nevada en Washington
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agosto 20 de 2026
12:40 p. m.
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Canadá y Estados Unidos se preparan para retomar este jueves en Washington las conversaciones destinadas a concluir un acuerdo comercial, luego de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, compartiera los términos del pacto con los dirigentes provinciales.

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El ministro de Relaciones Canadá‑Estados Unidos, Dominic LeBlanc, viajó en la mañana a la capital estadounidense para reunirse en la tarde con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer, según informó su oficina a la AFP.

Ambas naciones señalaron el miércoles que están próximas a formalizar el pacto, después de que el presidente Donald Trump suspendiera por tres días la entrada en vigor de nuevos aranceles punitivos del 50% sobre productos canadienses.

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Provincias llamadas a flexibilizar restricciones

Los detalles de lo negociado, aún no revelados públicamente, fueron comunicados por Carney a los gobiernos provinciales y territoriales. Entre las medidas figura la reintroducción en las estanterías del alcohol estadounidense, retirado en varias provincias desde 2025.

“El primer ministro nos pidió volver a poner a la venta el alcohol estadounidense”, declaró Tim Houston, dirigente de Nueva Escocia, quien reconoció que este punto generó fricciones con Washington.

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Carney también solicitó retirar de las políticas de abastecimiento cualquier disposición que excluya explícitamente a proveedores estadounidenses, aunque las provincias podrán seguir favoreciendo a productores locales sin mencionarlo de forma directa.

Un pacto visto como la mejor salida

El acuerdo es percibido por los dirigentes provinciales como un compromiso pragmático frente a las presiones de la administración estadounidense. “Es el mejor resultado que podemos esperar frente a esta administración”, estimó Houston.

La reanudación de las negociaciones en Washington será clave para definir si las concesiones provinciales y la suspensión temporal de aranceles abren el camino hacia un pacto comercial definitivo entre los dos países.

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