Videos de “farmear aura” se vuelven virales en redes: ¿Qué es y por qué son tendencia?

“Farmear aura” se convirtió en una expresión habitual entre jóvenes y usuarios de redes sociales. El término describe una especie de juego social en el que las personas buscan sumar o perder “puntos” según la seguridad, espontaneidad o impacto que proyectan frente a los demás.

¿Qué significa “farmear aura”?

La expresión funciona como una metáfora tomada del lenguaje de los videojuegos. Allí, farmear significa acumular recursos mediante determinadas acciones. En redes sociales, el concepto se trasladó a situaciones cotidianas: una persona “farmea aura” cuando hace algo que aumenta la percepción positiva que los demás tienen de ella.

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Una respuesta ingeniosa, una pose segura, un movimiento inesperado o una actitud que transmite confianza pueden convertirse en momentos que, dentro de esta lógica, suman aura.

Por el contrario, una situación vergonzosa, perder la compostura, dudar o incluso tropezarse puede provocar comentarios como “perdió aura”. De ahí surgieron expresiones como “+1000 de aura”, utilizadas para destacar una acción que genera admiración o reconocimiento.

El fenómeno se ha extendido principalmente a plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los usuarios convierten escenas cotidianas en momentos susceptibles de ser valorados por una audiencia.

¿Cómo se hacen las batallas de aura?

Una de las expresiones más llamativas de esta tendencia son las llamadas batallas de aura. Dos o más participantes se colocan frente a frente y tratan de superarse mediante poses, movimientos, bailes o gestos destinados a captar la atención del público.

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El formato guarda cierta similitud con una batalla de rap, aunque no necesita música ni rimas. La clave está en mantener la seguridad y conseguir una reacción positiva de quienes observan.

No existe un reglamento oficial para determinar quién gana. El público termina funcionando como juez mediante sus reacciones y aplausos. Incluso mantener la compostura hace parte del juego: reírse, mostrar dudas o perder el equilibrio puede interpretarse como una pérdida de aura.

Estas competencias ya han comenzado a trasladarse de las pantallas a espacios públicos, con encuentros realizados en plazas de distintas ciudades de Latinoamérica.

¿Por qué “farmear aura” se volvió popular?

La tendencia también refleja una manera particular de relacionarse con la imagen personal en internet. Cada publicación, gesto o actuación puede convertirse en una oportunidad para obtener aprobación y llamar la atención.

Sin embargo, existe una condición importante: la autenticidad. Intentar fabricar demasiado un momento puede producir exactamente el efecto contrario. Si una actitud parece forzada, la audiencia puede considerar que la persona está intentando “farmear aura” y terminar restándole puntos.

Así, una expresión nacida de la cultura gamer y de los memes terminó convirtiéndose en una forma de describir la seguridad, el estilo y la percepción social de una persona. En redes, tener “aura” no es algo que pueda medirse realmente, pero sí una forma cada vez más popular de calificar cómo alguien se presenta ante los demás.