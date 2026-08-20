Estos son los nuevos artistas que se presentarán en Bogotá durante el concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’

Una semana ha transcurrido tras el fuerte terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a gran parte del país y que ya ha dejado a más de 300 personas sin vida.

Pese a que las labores de rescate de personas con vida están finalizando, ahora los sobrevivientes enfrentan otro desafío al encontrarse en albergues improvisados tras perder sus hogares.

Por esto, grandes iniciativas como el concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’ se encuentran incentivando a miles de ciudadanos a participar para recaudar fondos que tendrán como destino el proceso de reconstrucción de la infraestructura afectada por el sismo.

Desde el anuncio del evento, nuevos artistas se han ido sumando a esta presentación que desde ya promete ser uno de los shows más especiales en medio de la crisis que el país se encuentra atravesando.

¿Cuáles son los artistas confirmados para el concierto?

La presentación se llevará a cabo este próximo domingo 23 de agosto, en el Vive Claro de Bogotá, y tiene prevista la participación de aproximadamente 40.000 personas.

Al cartel principal de artistas confirmados se han ido uniendo nuevos cantantes, de modo que, serán 23 los que se presentarán en dicho escenario.

El público contará con la presencia de: Andrés Cepeda, Bonka, Chocquibtown, Daniel Habif, Draco Rosa, Ela Taubert, Eladio Carrión, Elder Dayán, Galy Galiano, Greeicy, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Karen Lizarazo, Manuel Medrano, Manuel Turizo, Miguel Bosé, Mike Bahía, Nanpa Básico, Maluma, Nico Hernández, Pedro Capó, Luis Alfonso, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Timo y Karol G vía Livestream.

Así mismo, la organización dio a conocer el recaudo de más de 3.500 millones de pesos por medio de más de 20 mil donaciones. Los fondos recaudados durante el evento serán entregados en su totalidad a Presentes Corporación con quienes se trabajará para la reconstrucción de las viviendas y demás infraestructura afectada.

¿Cómo asistir al evento?

La boletería encargada del evento es Ticketmaster y desde su página oficial los interesados podrán comprar la boletería correspondiente. Así mismo, en caso de no poder asistir, se podrán hacer las donaciones pertinentes que van desde los $100.000.

“La música se une por una misma causa, el 100 % de lo recaudado por boletería será donado a las fundaciones aliadas para apoyar la reconstrucción de las zonas más afectadas”, aseguraron los organizadores.