Reconocido banco ofrece alivio financiero para clientes en zonas afectadas por el terremoto en Colombia

La emergencia causada por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, que ya deja 319 personas fallecidas, ha golpeado a 15 departamentos y 476 municipios del país, según el más reciente reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En medio de esta crisis, Nu Colombia anunció un paquete de medidas de apoyo económico y social para sus clientes y comunidades afectadas.

Flexibilidad financiera para los usuarios de Nu en territorios afectados

La compañía habilitó retiros ilimitados en cajeros automáticos y avances desde tarjetas de crédito hacia cuentas de ahorro sin cobro de comisión.

Además, trabaja en alternativas de refinanciación con plazos de hasta 48 meses y tasas de interés reducidas, con el objetivo de aliviar la carga financiera de quienes se encuentran en las zonas impactadas por el terremoto.

Donaciones y canal directo de aportes

Nu Colombia también puso a disposición de sus usuarios una funcionalidad en la aplicación para realizar donaciones a la fundación Plan International, destinadas a la atención de víctimas y procesos de reconstrucción.

La empresa aseguró que continuará monitoreando la situación para evaluar apoyos adicionales y reafirmó su compromiso con la recuperación del país.