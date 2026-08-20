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'Juntos x Colombia': más de 50 artistas se unen por los afectados del terremoto

Juntos x Colombia reunirá a más de 50 artistas en Bogotá para apoyar a los afectados por el terremoto. Fechas, escenarios, entradas y programación.

'Juntos x Colombia': más de 50 artistas se unen por los afectados del terremoto
Foto: Cortesía Paola España

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
10:00 a. m.
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La música colombiana se une para apoyar a quienes intentan levantarse después del terremoto del 10 de agosto de 2026. Del jueves 20 al domingo 23 de agosto se realizará en Bogotá Juntos x Colombia, un encuentro benéfico que reunirá a más de 50 artistas alrededor de una causa benéfica.

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Durante cuatro días, el Teatro Astor Plaza, Cumbia House y Almendra Records recibirán conciertos, conversatorios y actividades culturales. La iniciativa cuenta además con el apoyo de Tras La Perla, proyecto social liderado por Carlos Vives.

Más que un festival, la propuesta busca convertirse en un acto colectivo de solidaridad. Por eso, los asistentes están invitados a vestir de blanco y con los colores de la bandera de Colombia.

Juntos x Colombia: cuatro días de conciertos en Bogotá

La programación comienza este jueves 20 de agosto en el Teatro Astor Plaza, desde las 7:00 p. m. Allí estarán César López, Los Rolling Ruanas, Lunalé, Maca y Gero, María Fuel, Opa!, Samper y Sofía Castro. La entrada cuesta $50.000.

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El viernes 21, desde las 4:00 p. m., Almendra Records abrirá sus puertas a artistas independientes y emergentes como Christina Charry, Dolores Te Canta, Nikki Garden y Urdaneta. El ingreso tendrá un valor de $30.000.

La programación continuará el sábado 22 en Cumbia House, donde se presentarán 19 artistas, entre ellos Adriana Lucía, Gusi, Martina La Peligrosa, Mauricio y Palo de Agua y Olga Lucía Vives. La entrada cuesta $100.000. Además, se realizará el conversatorio «El papel de la música y los artistas frente a los desastres naturales».

El cierre será el domingo 23 en Almendra Records, con una jornada de música, gastronomía y emprendimientos desde la 1:00 p. m. La entrada será de $30.000.

¿A dónde irá el dinero recaudado?

El 100% de los recursos obtenidos en Juntos x Colombia será destinado al Fondo de Recuperación Cultural. Bajo el principio de «Artistas x Artistas», la prioridad será ayudar a personas del sector que perdieron viviendas, instrumentos, equipos, lugares de trabajo o medios de sustento tras el terremoto.

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Dependiendo del dinero recaudado, el apoyo también podrá llegar a salas, estudios, escenarios y proyectos culturales afectados.

Quienes no puedan asistir también podrán realizar una donación libre. Cada aporte destinado a una entrada genera un código QR para acceder al escenario correspondiente.

Tras La Perla acompañará la identificación de los beneficiarios y el manejo de los recursos. Al terminar la iniciativa se publicará un informe con el dinero recaudado, su distribución y las personas beneficiadas.

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