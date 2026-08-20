Preocupación en Manizales por edificio que podría colapsar: ya descendió un piso

Los habitantes del conjunto residencial Los Cerezos, ubicado en el barrio Milán de Manizales, enfrentan días de incertidumbre tras los daños estructurales graves que el reciente terremoto causó en el edificio Albania, una torre que descendió un piso completo y se encuentra en riesgo inminente de colapso sobre sus viviendas.

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Edificio en Manizales podría colapsar

Este último está ubicado en la parte posterior del conjunto Los Cerezos, que originalmente se encontraba a la misma altura que la construcción contigua, sufrió un desplome de aproximadamente un piso tras el sismo.

Esta situación ha generado alarma entre los residentes de las torres 1, 2 y 3 del conjunto Los Cerezos, ubicadas directamente en la zona de riesgo si la estructura colapsara completamente.

Juan Fernando Giraldo, residente del conjunto afectado, expresó las preocupaciones de la comunidad: "La preocupación que nosotros tenemos es más allá de la demolición del Albania, porque el Albania sí lo tienen que demoler. La cosa es, más que todo, la preocupación es poder volver a nuestros apartamentos". Giraldo explicó que las torres más afectadas son precisamente aquellas que se encuentran frente al edificio Albania.

Los residentes permanecen evacuados desde el día del terremoto. "Nosotros no estamos durmiendo ahí. Si tenemos algunas cosas, pero todo lo que es la ropa, ya la sacamos", relató Giraldo, quien añadió que la situación genera gran incertidumbre respecto a cuándo podrán regresar a sus hogares.

Según informaron los afectados, las autoridades ya habrían publicado el contrato para la demolición del edificio Albania, que sería el primero en ser intervenido en esta zona de Manizales. Sin embargo, el proceso no será inmediato ni convencional.

¿En qué va la demolición?

"Nos han dicho que tienen que ir unos técnicos encargados de la tumbada de eso, a hacer un análisis de cómo va a ser el proyecto para tumbar el Albania, porque como no lo pueden tumbar por máquinas y que tiene que ser a mano, se demora un poco más", explicó el residente.

Mientras tanto, los habitantes del barrio Milán viven entre el temor de perder sus propiedades y la esperanza de que las autoridades ejecuten una demolición segura que les permita eventualmente retornar a sus hogares sin riesgos adicionales.