Banda de Yeison Jiménez hará reality nacional para encontrar una voz principal

La Banda del Aventurero, nombre de la agrupación musical del cantante Yeison Jiménez, hizo oficial el nuevo formato tipo reality con el que buscarán la voz principal del grupo para continuar con el legado del caldense.

Así lo dio a conocer su mánager Rafael Muñoz, quien aclaró, en las horas más recientes, los principales objetivos detrás de esta búsqueda que no desea “reemplazar” a Yeison, sino buscar una voz que dé continuidad con el legado del artista por medio de los éxitos que dejó en vida.

¿En qué consiste el nuevo reality?

Según el mánager de la agrupación, su objetivo no es encontrar una voz igual a la del cantante ya que su deseo no es conseguir un imitador.

Así mismo, aseguró que uno de los integrantes de la banda, quien actualmente estaría interpretando las canciones de Jiménez, se encuentra firmado por un sello discográfico de Estados Unidos por lo que esto limita el desarrollo del proyecto.

“Nosotros como empresa le brindamos un apoyo jurídico para intentar resolver su situación con este sello discográfico, pero hasta la fecha no ha sido posible”, aseguró.

“En pro de la necesidad de avanzar con el proyecto, nos vimos en la necesidad de buscar una voz con un estilo propio y que se sume a este sueño buscando un reality para audicionar el talento colombiano”.

Finalmente, el hombre hizo extenso un mensaje a todos los seguidores del caldense a apoyar el nuevo proyecto con el que se busca honrar el legado del que es considerado como uno de los exponentes del género regional más importantes en Colombia y la región.

“Quiero ratificarles que seguiremos trabajando con mucho esfuerzo por querer construir lo que algún día soñamos siguiendo, en este momento, el legado que nos dejó Yeison para seguir desarrollando todas estas canciones que nos dejó”.

Pese a que es desconocido si habrá nuevos lanzamientos próximamente, el caldense le hizo saber al productor Georgy Parra, días antes de su accidente, la creación de un amplio repertorio de canciones para introducir en su catálogo musical.

Álvaro Uribe recordó a Yeison Jiménez

Por otro lado, el expresidente de Colombia tuvo la oportunidad de hablar recientemente con Westcol sobre diferentes asuntos controversiales del país.

Dentro de su conversación también hubo espacio para abordar los gustos musicales ya que el hombre manifestó que Yeison Jiménez fue una persona “muy amable” con él.