CANAL RCN
Deportes Video

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 4

Siga EN VIVO la etapa 4 del Giro de Italia 2026 entre Catanzaro y Cosenza. Así será el recorrido y la clasificación general con Egan Bernal.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
07:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La emoción del Giro de Italia 2026 continúa este martes con una etapa que promete movimientos importantes en la clasificación general.

Final de 'foto-finish' en la tercera etapa del Giro de Italia: la victoria fue para el francés Paul Magnier
RELACIONADO

Final de 'foto-finish' en la tercera etapa del Giro de Italia: la victoria fue para el francés Paul Magnier

La cuarta jornada de la carrera rosa llevará a los corredores desde Catanzaro hasta Cosenza, en un recorrido de 138 kilómetros que, aunque parece favorable para velocistas, podría terminar siendo mucho más exigente de lo esperado.

La etapa marca el inicio de la segunda semana de competencia y tendrá como principal dificultad el ascenso al Cozzo Tunno, un puerto de segunda categoría que podría romper el ritmo del pelotón y generar ataques inesperados entre los favoritos.

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del Giro por la aplicación de Deportes RCN y su canal oficial de YouTube. Los kilómetros finales también serán transmitidos por la señal principal con el relato de Mario Sabato.

Así será el recorrido de la etapa 4 del Giro de Italia 2026

La fracción comenzará en Catanzaro, en territorio de Calabria, con un trazado mayormente llano durante la primera parte del recorrido. Sin embargo, el panorama cambiará después de la mitad de la jornada con la aparición del Cozzo Tunno.

Colombia pierde a uno de sus ciclistas tras aparatosa caída en la etapa 2 del Giro de Italia
RELACIONADO

Colombia pierde a uno de sus ciclistas tras aparatosa caída en la etapa 2 del Giro de Italia

La subida cuenta con aproximadamente 14,5 kilómetros al 6 % de pendiente media, un ascenso que podría desgastar a los equipos de los sprinters y abrir espacio para movimientos de escaladores o corredores explosivos.

Egan Bernal sigue cerca del liderato del Giro

Antes del inicio de la etapa 4, el líder de la clasificación general es Guillermo Thomas Silva, del XDS Astana Team, con un tiempo acumulado de 13:10:05.

¡Sorpresivo! El uruguayo Thomas Silva le arrebató la segunda etapa del Giro de Italia al francés
RELACIONADO

¡Sorpresivo! El uruguayo Thomas Silva le arrebató la segunda etapa del Giro de Italia al francés

Muy cerca aparece el colombiano Egan Bernal, quien ocupa la tercera posición a solo cuatro segundos del liderato, igualado en tiempo con Florian Stork.

El top 10 también tiene nombres importantes como Giulio Ciccone, Thymen Arensman y Einer Mas, quienes buscarán aprovechar cualquier corte en la montaña para ganar tiempo en la general.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

¿Regresa uno de los máximos ídolos a Atlético Nacional? Esto se filtró

Mundial de fútbol

Remezón en selección que jugará el Mundial de 2026: técnico renunció a su cargo a un mes

Selección Colombia

¿Alarma encendida en la Selección Colombia? Se lesionó importante jugador titular y este es su parte médico

Otras Noticias

Valle del Cauca

Exgobernador del Valle del Cauca denunció caso de intimidación tras cuestionar la muerte de Mateo Pérez

El exgobernador del Valle del Cauca aseguró que hombres armados, identificados como presuntos carabineros, llegaron hasta su finca sin orden judicial.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 12 de mayo de 2026

Este martes 12 de mayo, será un día ideal para aclarar malentendidos, reorganizar prioridades y escuchar más la intuición.

Automovilismo

Famosa marca de carros volverá a Colombia luego de 32 años: estos son los vehículos que llegarán

Enfermedades

OMS activa recomendaciones para los países tras muertes y contagios por hantavirus

Enfermedades

Confirman nuevos contagios en crucero contaminado con Hantavirus: así avanza la emergencia sanitaria