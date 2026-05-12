🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 4

La emoción del Giro de Italia 2026 continúa este martes con una etapa que promete movimientos importantes en la clasificación general.

La cuarta jornada de la carrera rosa llevará a los corredores desde Catanzaro hasta Cosenza, en un recorrido de 138 kilómetros que, aunque parece favorable para velocistas, podría terminar siendo mucho más exigente de lo esperado.

La etapa marca el inicio de la segunda semana de competencia y tendrá como principal dificultad el ascenso al Cozzo Tunno, un puerto de segunda categoría que podría romper el ritmo del pelotón y generar ataques inesperados entre los favoritos.

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del Giro por la aplicación de Deportes RCN y su canal oficial de YouTube. Los kilómetros finales también serán transmitidos por la señal principal con el relato de Mario Sabato.

Así será el recorrido de la etapa 4 del Giro de Italia 2026

La fracción comenzará en Catanzaro, en territorio de Calabria, con un trazado mayormente llano durante la primera parte del recorrido. Sin embargo, el panorama cambiará después de la mitad de la jornada con la aparición del Cozzo Tunno.

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La subida cuenta con aproximadamente 14,5 kilómetros al 6 % de pendiente media, un ascenso que podría desgastar a los equipos de los sprinters y abrir espacio para movimientos de escaladores o corredores explosivos.

Egan Bernal sigue cerca del liderato del Giro

Antes del inicio de la etapa 4, el líder de la clasificación general es Guillermo Thomas Silva, del XDS Astana Team, con un tiempo acumulado de 13:10:05.

Muy cerca aparece el colombiano Egan Bernal, quien ocupa la tercera posición a solo cuatro segundos del liderato, igualado en tiempo con Florian Stork.

El top 10 también tiene nombres importantes como Giulio Ciccone, Thymen Arensman y Einer Mas, quienes buscarán aprovechar cualquier corte en la montaña para ganar tiempo en la general.