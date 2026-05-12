CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Bebé de un mes murió por un traslado que la Nueva EPS no autorizó en Bucaramanga

Elián Mateo necesitaba atención en un hospital de mayor complejidad. El más cercano estaba a 20 minutos, pero el trámite no se autorizó.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
08:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de negligencia por parte del sistema de salud sacude al país. Elián Mateo, un bebé de apenas 40 días de nacido, falleció en Bucaramanga mientras esperaba la autorización de un traslado médico vital por parte de la Nueva EPS.

“La Nueva EPS opera a ciegas”: Contraloría pide a la SuperSalud tomar acciones urgentes
RELACIONADO

“La Nueva EPS opera a ciegas”: Contraloría pide a la SuperSalud tomar acciones urgentes

Su familia denuncia que el trámite administrativo le habría costado la vida del menor.

El bebé fue remitido desde el municipio de Málaga a Bucaramanga tras ser diagnosticado con una bronquiolitis severa. Al llegar a la capital santandereana, los médicos le realizaron un ecocardiograma que reveló una hipertensión pulmonar moderada severa, condición que requería atención especializada urgente.

Joven motociclista podría perder la movilidad de una pierna por deuda de la Nueva EPS con Medical
RELACIONADO

Joven motociclista podría perder la movilidad de una pierna por deuda de la Nueva EPS con Medical

Las trabas en el traslado del bebé que murió por negligencia de la Nueva EPS

El padre del bebé entregó detalles de la situación en la que se encontraba el bebé y las trabas administrativas que terminaron con su vida:

Nos enteramos de la hipertensión pulmonar el martes. Ahí hubieran tomado cartas sobre el asunto en ese momento. Hubieran decidido de una vez si el niño necesitaba un traslado a un centro asistencial de alto nivel.

Según su testimonio, solicitaron el traslado a la Clínica Cardiovascular, ubicada a escasos 20 minutos en ambulancia, donde disponían de una máquina pediátrica especializada, necesaria para el tratamiento.

"Me mandaron un preaprobado de la Clínica Cardiovascular y quedamos esperando respuesta de la Nueva EPS", explicó.

Pienso que la tramitología de la Nueva EPS hace que se retrase todo y por eso el niño fallece.

Joven de 24 años murió esperando un traslado de la Nueva EPS, tras sufrir un ACV
RELACIONADO

Joven de 24 años murió esperando un traslado de la Nueva EPS, tras sufrir un ACV

Padre de bebé fallecido pide investigar el proceso de la Nueva EPS

El padre del menor dijo que desconocen exactamente qué sucedió y que el caso está en averiguación:

"Damos a pensar que hubo parte de negligencia médica". Cuestionó por qué no se actuó con inmediatez desde que se conoció el diagnóstico de hipertensión pulmonar.

La bronquiolitis, enfermedad que inicialmente presentaba el bebé, es una condición tratable cuando se cuenta con la atención médica oportuna y adecuada.

La familia espera que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen responsabilidades en este caso que refleja, una vez más, las dificultades del sistema de salud en Colombia.

Joven de 24 años murió esperando un traslado de la Nueva EPS, tras sufrir un ACV
RELACIONADO

Joven de 24 años murió esperando un traslado de la Nueva EPS, tras sufrir un ACV

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

OMS activa recomendaciones para los países tras muertes y contagios por hantavirus

Bogotá

Supersalud puso en la mira a reconocida clínica de Bogotá por fallas que pondrían en riesgo a pacientes

Enfermedades

Estos son los países afectados por el brote internacional de hantavirus

Otras Noticias

Marketing

FUSE llega a Colombia: así busca transformar la relación entre marcas, deporte y entretenimiento

La unidad de Omnicom Media aterriza en el país con una apuesta centrada en deporte, música, gaming y contenido cultural.

Ecopetrol

"No desvirtúa su presunción de inocencia": Ecopetrol se pronuncia sobre imputación a Ricardo Roa

El presiente de Ecopetrol fue imputado pro la Fiscalía por presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente, de la que fue gerente en 2022.

Artistas

Luto: se confirmó la muerte de reconocida actriz en las últimas horas

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 4

Automovilismo

Famosa marca de carros volverá a Colombia luego de 32 años: estos son los vehículos que llegarán