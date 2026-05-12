Bebé de un mes murió por un traslado que la Nueva EPS no autorizó en Bucaramanga

Un nuevo caso de negligencia por parte del sistema de salud sacude al país. Elián Mateo, un bebé de apenas 40 días de nacido, falleció en Bucaramanga mientras esperaba la autorización de un traslado médico vital por parte de la Nueva EPS.

Su familia denuncia que el trámite administrativo le habría costado la vida del menor.

El bebé fue remitido desde el municipio de Málaga a Bucaramanga tras ser diagnosticado con una bronquiolitis severa. Al llegar a la capital santandereana, los médicos le realizaron un ecocardiograma que reveló una hipertensión pulmonar moderada severa, condición que requería atención especializada urgente.

RELACIONADO Joven motociclista podría perder la movilidad de una pierna por deuda de la Nueva EPS con Medical

Las trabas en el traslado del bebé que murió por negligencia de la Nueva EPS

El padre del bebé entregó detalles de la situación en la que se encontraba el bebé y las trabas administrativas que terminaron con su vida:

Nos enteramos de la hipertensión pulmonar el martes. Ahí hubieran tomado cartas sobre el asunto en ese momento. Hubieran decidido de una vez si el niño necesitaba un traslado a un centro asistencial de alto nivel.

Según su testimonio, solicitaron el traslado a la Clínica Cardiovascular, ubicada a escasos 20 minutos en ambulancia, donde disponían de una máquina pediátrica especializada, necesaria para el tratamiento.

"Me mandaron un preaprobado de la Clínica Cardiovascular y quedamos esperando respuesta de la Nueva EPS", explicó.

Pienso que la tramitología de la Nueva EPS hace que se retrase todo y por eso el niño fallece.

Padre de bebé fallecido pide investigar el proceso de la Nueva EPS

El padre del menor dijo que desconocen exactamente qué sucedió y que el caso está en averiguación:

"Damos a pensar que hubo parte de negligencia médica". Cuestionó por qué no se actuó con inmediatez desde que se conoció el diagnóstico de hipertensión pulmonar.

La bronquiolitis, enfermedad que inicialmente presentaba el bebé, es una condición tratable cuando se cuenta con la atención médica oportuna y adecuada.

La familia espera que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen responsabilidades en este caso que refleja, una vez más, las dificultades del sistema de salud en Colombia.