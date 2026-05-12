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Conductores de carros híbridos y eléctricos en Colombia recibirán alivio económico: ojo a los beneficios

Los dueños de carros híbridos y eléctricos en Colombia podrán acceder a beneficios tributarios, descuentos en el SOAT y deducciones en renta durante 2026.

Conductores de carros híbridos y eléctricos en Colombia recibirán alivio económico: ojo a los beneficios
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
08:20 a. m.
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El mercado de vehículos híbridos y eléctricos sigue tomando fuerza en Colombia y cada vez más personas se interesan en este tipo de carros por los beneficios económicos que ofrecen.

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Además del ahorro en combustible, los propietarios también pueden acceder a incentivos tributarios, descuentos y mejores condiciones de financiación frente a los vehículos tradicionales a gasolina.

De acuerdo con cifras entregadas por Fenalco, entre enero y abril de 2026 se vendieron 27.238 vehículos híbridos y 14.541 eléctricos en el país, reflejando el crecimiento acelerado de este segmento dentro de la industria automotriz.

El aumento ha sido significativo. Solo en abril, el registro de carros eléctricos creció 304 % frente al mismo mes del año pasado, mientras que el de híbridos aumentó 76,1 %.

Dueños de carros híbridos y eléctricos podrán ahorrar importante dinero

Uno de los beneficios que más llama la atención tiene que ver con los alivios tributarios. Los carros eléctricos cuentan con un IVA del 5 %, mucho menor al que se aplica a los vehículos de gasolina, lo que reduce considerablemente el valor final de compra.

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Además, el impuesto vehicular para este tipo de automóviles tiene una tarifa máxima cercana al 1 % del valor del carro. A esto se suman descuentos de hasta el 10 % en el SOAT para algunos modelos híbridos y eléctricos, dependiendo de sus características.

Sin embargo, uno de los incentivos más importantes está relacionado con la declaración de renta. Según explicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las personas naturales pueden deducir hasta el 50 % del valor invertido en la compra de un vehículo híbrido o eléctrico.

Así funciona la deducción en renta para carros eléctricos

Este beneficio permite disminuir la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto de renta, lo que representa un ahorro importante para muchos contribuyentes.

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No obstante, la deducción no se aplica de forma inmediata ni en un solo año. El beneficio tiene un tope de 1.340 UVT, equivalentes aproximadamente a $70,2 millones en 2026, y puede distribuirse hasta por 15 años, dependiendo de los ingresos de cada persona.

Además, distintas entidades financieras en Colombia ofrecen tasas preferenciales para estos vehículos, que actualmente oscilan entre 12 % y 16 % efectivo anual, cifras mucho más bajas que las de los carros a gasolina.

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