FUSE llega a Colombia: así busca transformar la relación entre marcas, deporte y entretenimiento

La industria del marketing y la publicidad en Colombia suma un nuevo movimiento estratégico con la llegada de FUSE, la evolución de DRUM, la unidad de branded entertainment de Omnicom Media.

La iniciativa busca fortalecer la conexión entre las marcas y las audiencias a través de escenarios vinculados al deporte, el entretenimiento, la música, el gaming y la creación de contenido.

Según explicó la compañía, esta nueva etapa responde a los cambios en el consumo de contenidos y a la manera en que las audiencias interactúan actualmente con las marcas, especialmente en entornos digitales y culturales. La propuesta de FUSE se enfoca en desarrollar alianzas estratégicas y experiencias que vayan más allá de la publicidad tradicional.

El deporte gana peso en las estrategias de las marcas

Uno de los ejes centrales de esta apuesta es el marketing deportivo. De acuerdo con análisis sobre economía de la atención citados por la empresa, las marcas que logran integrarse en la cultura, especialmente a través del deporte, pueden generar conexiones emocionales más profundas y sostenidas con las audiencias, incrementando su efectividad.

Hernán Peña Álvarez, CEO de Omnicom Media Colombia, señaló que la integración del deporte dentro de las estrategias de comunicación de las compañías ha tomado mayor relevancia en los últimos años, impulsando el desarrollo de formatos innovadores, alianzas y proyectos tecnológicos orientados a fortalecer el vínculo con los consumidores.

La llegada de FUSE también representa una evolución del trabajo que DRUM venía realizando en Colombia. Según la compañía, el objetivo es consolidar proyectos de branded entertainment y plataformas culturales que permitan a las marcas acercarse a las audiencias desde intereses compartidos y experiencias de valor.

Contenido, experiencias y nuevas audiencias

Desde la perspectiva de FUSE Colombia, el deporte ya no se limita únicamente a las transmisiones en vivo o a los grandes eventos, sino que hace parte de la vida cotidiana y de la construcción de identidad de las personas, especialmente entre las nuevas generaciones.

Cristian Jaramillo Betancur, CGO de Omnicom Media y Managing Director de FUSE Colombia, afirmó que las marcas buscan actualmente formar parte de los espacios y dinámicas que consumen las audiencias en su día a día, más allá de la publicidad convencional.

La empresa indicó además que cuenta con acuerdos y alianzas dentro del ecosistema deportivo para desarrollar plataformas, contenidos y experiencias enfocadas en conectar a las marcas con comunidades de interés específicas.

La llegada de FUSE se da en un contexto en el que la industria publicitaria y de entretenimiento continúa transformándose por los cambios en los hábitos de consumo, el auge de las plataformas digitales y el crecimiento de sectores como el gaming, los contenidos en streaming y las experiencias en vivo.