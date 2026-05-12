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Director de la CAR advierte riesgos por Fenómeno de El Niño y llama a almacenar agua

Desde la CAR Cundinamarca llaman a activar planes de contingencia y almacenamiento de agua.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
08:28 a. m.
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El posible impacto del Fenómeno de El Niño en Colombia durante el segundo semestre ya genera preocupación entre autoridades ambientales y sectores productivos por cuenta del aumento de las temperaturas, la sequía y el riesgo para el abastecimiento de agua.

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Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), su director, Alfred Ballesteros, alertó sobre las consecuencias que podría enfrentar el país si no se toman medidas preventivas desde ahora.

Según explicó el funcionario, los efectos del fenómeno climático afectarían principalmente las actividades agrícolas, pecuarias e industriales, además de poner en riesgo el suministro de agua para consumo humano.

Por ello, la entidad ya adelanta llamados a empresas, sectores productivos y operadores de acueducto para que preparen planes de contingencia y sistemas alternos de abastecimiento.

“El llamado es a aprovechar estas semanas que aún quedan de lluvias para almacenar recurso hídrico y así no sufrir con rigor los efectos de esta temporada”, señaló Ballesteros durante una entrevista con Noticias RCN.

¿Qué medidas pidió la CAR para enfrentar el Fenómeno de El Niño?

El director de la CAR insistió en que el país aún está lejos de trabajar la seguridad hídrica con la rigurosidad técnica necesaria para enfrentar fenómenos asociados al cambio climático. En ese sentido, aseguró que se requieren acciones coordinadas entre entidades territoriales, prestadores de servicios públicos y el Gobierno Nacional.

Entre las principales recomendaciones, la CAR de Cundinamarca destacó la necesidad de priorizar inversiones en soluciones basadas en la naturaleza como estrategia para enfrentar la vulnerabilidad climática y fortalecer la seguridad hídrica del país.

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Ballesteros afirmó que las inversiones deben orientarse a mecanismos que permitan preparar a Colombia frente a eventos climáticos extremos y reducir los riesgos derivados de las sequías y el aumento del calor. También reiteró que el trabajo preventivo debe comenzar antes de que el fenómeno alcance su mayor intensidad en el segundo semestre.

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