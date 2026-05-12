CANAL RCN
Tendencias

"Va a estar muy fuerte": Mhoni Vidente rompió el silencio y realizó impactante predicción

La vidente hizo énfasis en que varias regiones tienen que tomar precauciones. ¿Por qué?

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
08:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace unos días, Mhoni Vidente tuvo un espacio en Unicable, el medio mexicano, y leyó sus cartas en vivo.

Fue así como volvió a hablar de que próximamente se podrían presentar fenómenos meteorológicos muy fuertes y que se debe estar muy al tanto de la situación en México y toda América.

"Vienen cambios": Mhoni Vidente reveló nuevo veredicto sobre las elecciones presidenciales en Colombia
RELACIONADO

"Vienen cambios": Mhoni Vidente reveló nuevo veredicto sobre las elecciones presidenciales en Colombia

¿Cuándo se podrían presentar esos episodios? Descubra aquí en Noticias RCN los detalles completos de una de las más recientes predicciones de Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente realizó nueva advertencia sobre los huracanes que podrían presentarse en el 2026

Al igual que hace unas semanas, la reconocida astróloga visualizó huracanes que podrían ser de categoría 6.

No obstante, en esta ocasión dejó claro que las consecuencias no solo las podría sentir México, sino que también otras regiones cercanas.

"Vienen catastróficos los huracanes este año. Veo un montón, pero hay tres que van a voltear a México y al Caribe al revés. Serán categorías 5 o 6, como nunca los había visto", explicó.

"Este año va a pasar de todo. A mediados de septiembre, como el día 19 o 22, va a empezar a agarrar una fuerza increíble, pasará por República Dominicana y por la mitad de La Habana, Cuba. Además, llegaría hasta el golfo, arrastrando completamente todas las corrientes de Mérida y Yucatán, y entrando directo a Texas y Nueva Orleans. Hay que cuidarnos, que tomar precauciones y saber que los huracanes van a estar con vientos muy fuertes", añadió.

¿Qué recomendaciones tener en cuenta durante una temporada de huracanes?

Las autoridades encargadas de monitorear los huracanes han indicado que es importante tener en cuenta lo siguiente para salvaguardar la integridad:

Mhoni Vidente predijo una inquietante situación de la que habría que cuidarse: ¿cuál?
RELACIONADO

Mhoni Vidente predijo una inquietante situación de la que habría que cuidarse: ¿cuál?

  • Hay que refugiarse en una habitación interior y que preferiblemente se encuentre en una planta baja.
  • Se debe estar apartado de ventanas y puertas de vidrio.
  • En caso de que se filtre agua en la vivienda, se tiene que desconectar la electricidad y el gas.
  • No hay que salir de la vivienda hasta que las autoridades lo autoricen.
  • No hay que relajarse y dejar de tomar precauciones en caso de que el clima mejore durante unas horas.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Banda de Yeison Jiménez hará reality nacional para encontrar una voz principal

Marketing

FUSE llega a Colombia: así busca transformar la relación entre marcas, deporte y entretenimiento

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 12 de mayo de 2026

Otras Noticias

Fenómeno de El Niño

Director de la CAR advierte riesgos por Fenómeno de El Niño y llama a almacenar agua

Desde la CAR Cundinamarca llaman a activar planes de contingencia y almacenamiento de agua.

Automovilismo

Conductores de carros híbridos y eléctricos en Colombia recibirán alivio económico: ojo a los beneficios

Los dueños de carros híbridos y eléctricos en Colombia podrán acceder a beneficios tributarios, descuentos en el SOAT y deducciones en renta durante 2026.

EPS

Bebé de un mes murió por un traslado que la Nueva EPS no autorizó en Bucaramanga

Artistas

Luto: se confirmó la muerte de reconocida actriz en las últimas horas

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 4