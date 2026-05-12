"Va a estar muy fuerte": Mhoni Vidente rompió el silencio y realizó impactante predicción

Hace unos días, Mhoni Vidente tuvo un espacio en Unicable, el medio mexicano, y leyó sus cartas en vivo.

Fue así como volvió a hablar de que próximamente se podrían presentar fenómenos meteorológicos muy fuertes y que se debe estar muy al tanto de la situación en México y toda América.

¿Cuándo se podrían presentar esos episodios? Descubra aquí en Noticias RCN los detalles completos de una de las más recientes predicciones de Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente realizó nueva advertencia sobre los huracanes que podrían presentarse en el 2026

Al igual que hace unas semanas, la reconocida astróloga visualizó huracanes que podrían ser de categoría 6.

No obstante, en esta ocasión dejó claro que las consecuencias no solo las podría sentir México, sino que también otras regiones cercanas.

"Vienen catastróficos los huracanes este año. Veo un montón, pero hay tres que van a voltear a México y al Caribe al revés. Serán categorías 5 o 6, como nunca los había visto", explicó.

"Este año va a pasar de todo. A mediados de septiembre, como el día 19 o 22, va a empezar a agarrar una fuerza increíble, pasará por República Dominicana y por la mitad de La Habana, Cuba. Además, llegaría hasta el golfo, arrastrando completamente todas las corrientes de Mérida y Yucatán, y entrando directo a Texas y Nueva Orleans. Hay que cuidarnos, que tomar precauciones y saber que los huracanes van a estar con vientos muy fuertes", añadió.

¿Qué recomendaciones tener en cuenta durante una temporada de huracanes?

Las autoridades encargadas de monitorear los huracanes han indicado que es importante tener en cuenta lo siguiente para salvaguardar la integridad: