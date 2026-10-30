Hallan sin vida a odontólogo secuestrado junto a su suegra hace seis meses en Tibú, en el Catatumbo

Después de seis meses de incertidumbre, las autoridades confirmaron que Jonathan Pavel Santa Estrada, el odontólogo que fue secuestrado junto a su suegra en Tibú, en el Catatumbo, fue hallado sin vida.

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El cuerpo de Santa Estrada fue hallado el pasado 25 de octubre en zona rural de Cúcuta, con varios impactos de arma de fuego.

El odontólogo fue secuestrado el 19 de abril junto a Carmen Becerra, reconocida líder comunitaria de la región.

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¿Quién era el odontólogo secuestrado y amenazado?

Durante casi 10 años, Santa Estrada atendió a los habitantes de La Gabarra, una comunidad ubicada en una de las zonas más complejas de Norte de Santander. Su labor como profesional de la salud representaba un servicio esencial para una población con acceso limitado a atención médica especializada.

Las autoridades han manifestado su preocupación por la situación de seguridad en la región:

Están poniendo en riesgo a la población civil, y están generando zozobra entre sus habitantes. Hacemos un llamado contundente a la fuerza pública a contrarrestar estas bandas criminales que tanto daño le están haciendo al departamento norte de Santander.

¿Qué pasó con la suegra del odontólogo?

Carmen Becerra, quien fue secuestrada junto al odontólogo, permanece desaparecida.

Su liderazgo comunitario la había convertido en una figura respetada en la zona, lo que aumenta la preocupación por su paradero y seguridad tras más de seis meses de su desaparición.

La muerte de Santa Estrada y la desaparición de Becerra dejan en evidencia la urgencia de garantizar protección a quienes brindan servicios básicos en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.