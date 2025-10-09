CANAL RCN
Tendencias

“Es información falsa”: Westcol desmiente haber sido rechazado por Daddy Yankee

El empresario tomó sus redes sociales para desmentir la información falsa que circuló en internet.

Foto: AFP y Captura pantalla IG@westcol
Foto: AFP y Captura pantalla IG@westcol

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
07:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los internautas han viralizado, durante las horas más recientes, presuntos pantallazos en los que se observa aparentemente un comentario del cantante Daddy Yankee en el que habría rechazado realizar un streaming con Westcol.

Por supuesto, la captura se tomó el internet ya que miles de usuarios realizaron diferentes críticas sobre la aparente respuesta que el puertorriqueño habría usado para responder ante la petición del antioqueño.

Yana Karpova y Marlon Solórzano se burlaron del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle: video
RELACIONADO

Yana Karpova y Marlon Solórzano se burlaron del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle: video

Westcol desmiente ser rechazado por Daddy Yankee

El creador de contenido rompió el silencio al tomar su cuenta oficial de Instagram para desmentir los rumores que surgieron a raíz de las fotografías falsas que invadieron el internet. Según sus comentarios, en ningún momento ha realizado dicha petición al puertorriqueño por lo que las fotos corresponden a intenciones malintencionadas por parte de internautas.

Así mismo, el hombre comentó que, pese a que le causó gracia la mentira que habían inventado, habría celebrado cualquier respuesta real por parte del artista aunque hubiera sido negativa.

“No sabía que estaba tan viral la vuelta… la cosa es que eso no me afecta en nada pero eso está saliendo en muchas noticias oficiales y por eso estoy haciendo esta historia. Eso a mi no me importa, pero es información falsa y la están publicando por todo lado”, explicó el antioqueño.

No obstante, el antioqueño fue blanco de críticas ya que algunos usuarios manifestaron que dichas imágenes falsas habrían sido editadas para generar contenido en redes sociales.

Esta es la nueva herramienta de traducción en vivo de los AirPods Pro3 de Apple
RELACIONADO

Esta es la nueva herramienta de traducción en vivo de los AirPods Pro3 de Apple

Westcol defiende a Beéle tras su polémico video

Por otro lado, el empresario también es tendencia al sumarse a la polémica desatada por el video filtrado entre el cantante Beéle y la modelo Isabella Ladera, quienes ya se encuentran tomando acciones legales para buscar a los responsables de tal acto.

No obstante, el antioqueño manifestó estar de acuerdo con la participación del cantante, pues exaltó que el barranquillero “rompió las redes sociales” con la viralización del contenido.

Para mí Beéle rompió… a él le están tirando pero yo le doy un 10. Yo he estado pensando en cómo se puede llegar a filtrar un video, manifestó el hombre en sus redes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Yana Karpova y Marlon Solórzano se burlaron del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle: video

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 10 de septiembre de 2025

Apple

Esta es la nueva herramienta de traducción en vivo de los AirPods Pro3 de Apple

Otras Noticias

Banco de la República

Banco de la República hace llamado sobre falsos billetes de $50.000 y $100.000

El Banco de la República desmintió la existencia de supuestos billetes “G5” de $50.000 y $100.000 en Colombia y recordó los cinco pasos para verificar su autenticidad y evitar fraudes.

Ejército Nacional

Ataque del ELN con dron en el sur de Bolívar dejó dos soldados muertos y cuatro heridos

El hecho ocurrió este 9 de septiembre en la vereda San Isidro, zona limítrofe entre los municipios de Santa Rosa y Morales.

Polonia

Polonia derribó drones rusos y denunció "provocación a gran escala"

Selección Colombia

Selección Colombia ya tiene rivales: así serán sus partidos previos al Mundial del 2026

Alimentos

El ranking de los 5 quesos más saludables para las dietas