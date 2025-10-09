“Es información falsa”: Westcol desmiente haber sido rechazado por Daddy Yankee

Los internautas han viralizado, durante las horas más recientes, presuntos pantallazos en los que se observa aparentemente un comentario del cantante Daddy Yankee en el que habría rechazado realizar un streaming con Westcol.

Por supuesto, la captura se tomó el internet ya que miles de usuarios realizaron diferentes críticas sobre la aparente respuesta que el puertorriqueño habría usado para responder ante la petición del antioqueño.

Westcol desmiente ser rechazado por Daddy Yankee

El creador de contenido rompió el silencio al tomar su cuenta oficial de Instagram para desmentir los rumores que surgieron a raíz de las fotografías falsas que invadieron el internet. Según sus comentarios, en ningún momento ha realizado dicha petición al puertorriqueño por lo que las fotos corresponden a intenciones malintencionadas por parte de internautas.

Así mismo, el hombre comentó que, pese a que le causó gracia la mentira que habían inventado, habría celebrado cualquier respuesta real por parte del artista aunque hubiera sido negativa.

“No sabía que estaba tan viral la vuelta… la cosa es que eso no me afecta en nada pero eso está saliendo en muchas noticias oficiales y por eso estoy haciendo esta historia. Eso a mi no me importa, pero es información falsa y la están publicando por todo lado”, explicó el antioqueño.

No obstante, el antioqueño fue blanco de críticas ya que algunos usuarios manifestaron que dichas imágenes falsas habrían sido editadas para generar contenido en redes sociales.

Westcol defiende a Beéle tras su polémico video

Por otro lado, el empresario también es tendencia al sumarse a la polémica desatada por el video filtrado entre el cantante Beéle y la modelo Isabella Ladera, quienes ya se encuentran tomando acciones legales para buscar a los responsables de tal acto.

No obstante, el antioqueño manifestó estar de acuerdo con la participación del cantante, pues exaltó que el barranquillero “rompió las redes sociales” con la viralización del contenido.