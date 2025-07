Reconocida actriz reveló que rechazó a Karol G para video de 'Tropicoqueta': ¿por qué?

Previo al lanzamiento del álbum 'Tropicoqueta', la cantante colombiana Karol G fue tendencia en redes sociales por la estrategia que usó para darle visibilidad. En un video se rodeó de varias estrellas de telenovelas mexicanas para que su trabajo tuviera mayor alcance.

Apareció en un video junto a estrellas de la televisión latinoamericana como Anahí, Gabriela Spanic, Itatí Cantoral y Azela Robinson, en un ambiente muy similar a las producciones en las que ellas se hicieran famosas en todo el continente, pero hubo varios nombres que se hicieron echar de menos.

Uno de esos fue el de Victoria Ruffo, quien es de las más reconocidas en este tipo de novelas, como Corona de Lagrimas, Triunfo del Amor, Las Amazonas, entre otras, las cuales estuvieron en la pantalla del Canal RCN hace varios años.

Victoria Ruffo contó que sí le ofrecieron participar en el video

La actriz Victoria Ruffo confesó que sí hubo una propuesta para hacer parte de este trabajo. Explicó que la hermana de la artista antioqueña le habló con poco tiempo de anticipación y que su hija la 'regañó' porque no tenía muy presente a Karol G en su memoria.

Afuera de un aeropuerto, habló con varios periodistas y reveló los detalles. "Tengo mucha pena porque me habló dos veces su hermana para poder participar, pero me hablaron con dos días de anticipación, pero yo tengo teatro también y no puedo decir de un día para otro 'ahí nos vemos'".

Cuando le preguntaron sobre si le gustaba la música de la 'Bichota', comentó que su hija se había sorprendido al conocer que rechazó la posibilidad y que recordó quien era cuando escuchó una estrofa de 'Si Antes Te Hubiera Conocido'.