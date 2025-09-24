Reels ultra anchos en Instagram: qué son, cómo usarlos y para qué sirven

Este estilo panorámico, que genera un efecto cinematográfico, se ha convertido en tendencia en los últimos días y está cambiando la manera en que los creadores y las marcas presentan sus videos. Te contamos cómo funciona, cómo crearlos y qué beneficios pueden aportar a tu estrategia digital.

¿Qué es el formato ultra ancho en reels de Instagram?

Instagram ha introducido un nuevo estilo de visualización: los reels en formato ultra ancho, con una resolución de 5120x1080 píxeles. Este formato panorámico transforma la experiencia visual al recortar la parte superior e inferior del video, creando una franja horizontal que recuerda a las producciones cinematográficas.

La diferencia respecto a los reels tradicionales es evidente: los paisajes adquieren una magnitud imponente, las escenas urbanas ganan un aire futurista y las situaciones cotidianas pueden adquirir un aspecto profesional. No es casualidad que, en los últimos días, distintas cuentas hayan adoptado este formato como una forma de diferenciarse en el feed.

Cómo grabar y editar reels panorámicos

Para producir un reel ultra ancho, es necesario grabar en la mayor resolución posible. Posteriormente, durante la edición, se debe recortar el encuadre superior e inferior para obtener la franja panorámica.

El cineasta Mario López recomendó en su cuenta de Instagram ajustar la resolución del video a 1920x540 píxeles, equivalente a la proporción 32:9 del formato ultra ancho. De este modo, se conserva la calidad sin perder nitidez al momento de publicarlo.



Es importante destacar que este tipo de edición debe realizarse desde un programa de computadora, ya que el editor interno de Instagram solo ofrece formatos estándar como vertical, cuadrado, horizontal clásico o el formato de reels tradicionales.

Ventajas del formato ultra ancho para creadores y marcas

El nuevo formato panorámico no solo aporta frescura estética, también representa una herramienta estratégica. Al desplegarse en el feed como una barra horizontal que rompe con la verticalidad de los reels convencionales, consigue atraer la atención del usuario de inmediato.

Las marcas lo están utilizando para mostrar productos de forma más impactante, resaltar locaciones o reforzar mensajes visuales clave. Para los creadores individuales, se convierte en una oportunidad de innovar, dar un giro a grabaciones previas y destacar en un ecosistema cada vez más saturado de contenido.

Ideas creativas para aprovechar esta tendencia en redes sociales

El formato ultra ancho abre la puerta a múltiples usos creativos:

Presentaciones de productos en primer plano.

Exhibición de paisajes o espacios arquitectónicos.

Creación de moodboards visuales con un estilo cinematográfico.

Publicaciones artísticas o narrativas que buscan diferenciarse.

Además de su atractivo estético, el recurso panorámico elimina la necesidad de “downscrolling” constante, permitiendo que los usuarios disfruten de una pieza completa sin distracciones.

En definitiva, los reels ultra anchos en Instagram se consolidan como una tendencia clave para 2025, ideal para quienes priorizan la innovación visual y desean sobresalir en la red social de Meta.