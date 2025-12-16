CANAL RCN
Regalos novedosos de navidad para el 2025: estas son las ideas sugeridas por la IA

La navidad se acerca y los colombianos se están preparando para sorprender a sus familiares con los mejores y más ingeniosos regalos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
01:56 p. m.
Cada vez está más cerca la navidad por lo que la creatividad y las opciones frescas se han convertido en los mejores aliados para aquellos que quieren sorprender a sus seres queridos con ideas novedosas y poco comunes.

Por esto, la IA ha logrado realizar un breve pronóstico de los mejores regalos que serán tendencia para esta navidad que no solo buscan sorprender, sino también generar gratas experiencias en aquellos que las reciben.

Mejores regalos para esta navidad, según la IA

La inteligencia artificial cada vez más logra identificar cuáles son las tendencias que definitivamente marcan la parada en cada una de las festividades. Por esto, navidad no es la excepción ya que la tendencia para el 2025 apunta a presentes frescos, creativos, personalizados y con sentido que buscan generar experiencias memorables. Algunos de sus recomendados son:

Regalar experiencias

No cabe duda de que las experiencias son uno de los elementos más apetecidos hoy en día por los consumidores. Por esto, sorprender a un ser querido con un tiquete para un viaje, un boleto de un concierto o un ticket para disfrutar de una tarde de spa son unas de las mejores opciones para estas temporadas navideñas.

La IA resalta que “las personas ya no quieren acumular objetos, quieren recolectar experiencias” por lo que los talleres creativos de cocina, cerámica y fotografía son algunos de los más apetecidos hoy en día. La catas de vino, café o chocolate también se han convertido en otros de los planes favoritos de los amantes de las bebidas.

Tecnología útil

La tecnología debe convertirse en una aliada de las personas y no en simples accesorios que no ofrezcan un producto nuevo. Por esto, la IA sugiere regalar elementos que mejoren la vida cotidiana como relojes inteligentes, audífonos inalámbricos, lámparas inteligentes para el hogar, pequeños proyectores de cine, entre otros.

Regalos personalizados

Los objetos personalizados aumentan el interés de conservación por parte de las personas por lo que las ilustraciones familiares, joyas con iniciales, agendas personalizadas, entre otros objetos que cuentan y plasman historias.

Bienestar y autocuidado

Después de un año lleno de emociones y trabajo, los regalos que te invitan a cuidarte, relajarte y tomarte un tiempo para pensar en ti son los más especiales. Por esto, los kits de autocuidado, la aromaterapia o productos para dormir mejor han consolidado un amplio sentido emocional.

