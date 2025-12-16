CANAL RCN
Recetas fáciles y económicas para compartir en las novenas sin complicarse en la cocina

Platos sencillos y económicos para las novenas: opciones rápidas que sí alcanzan para todos.

Recetas fáciles y económicas novenas Navidad
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
01:50 p. m.
Con la llegada de diciembre, las novenas se convierten en uno de los encuentros más esperados por las familias colombianas.

Reunirse a rezar, cantar villancicos y compartir alimentos es parte esencial de esta tradición, pero no siempre hay tiempo ni presupuesto para preparar platos elaborados.

Por eso, las recetas fáciles y económicas se han vuelto la mejor alternativa para quienes quieren cumplir sin estrés y mantener vivo el espíritu navideño.

En un contexto donde muchas familias buscan optimizar gastos, las preparaciones sencillas, rendidoras y con ingredientes accesibles ganan protagonismo.

Además, permiten cocinar en casa sin pasar horas frente al fogón y facilitan compartir con vecinos, amigos y familiares sin descuidar el bolsillo.

Preparaciones para las novenas tradicionales

Entre las opciones más prácticas están los buñuelos caseros, elaborados con mezclas listas o con queso costeño, fécula de maíz y huevo, una receta que rinde bastante y no exige técnicas complejas.

A ellos se suman las arepuelas dulces o arepas pequeñas de anís, ideales para acompañar con chocolate caliente.

Otro clásico infaltable es el arroz con leche, que puede prepararse en grandes cantidades con arroz, leche, canela y panela, logrando un postre económico y muy apetecido.

También destacan los pasteles de hojaldre rellenos, que pueden hacerse con salchicha, queso o bocadillo, usando masas ya preparadas que ahorran tiempo y dinero.

Para quienes buscan algo salado, las empanaditas al horno o los deditos de queso son fáciles de transportar y servir. Estas opciones no requieren fritura profunda, lo que reduce costos y hace la preparación más rápida y limpia.

Bebidas calientes y acompañamientos económicos para novenas

Las bebidas juegan un papel clave en las novenas. El chocolate caliente tradicional, preparado con panela o pastillas económicas, sigue siendo el favorito.

También se puede optar por aguapanela con limón o canela, una alternativa rendidora y reconfortante para las noches frías.

Como complemento, las gelatinas de colores o los cupcakes sencillos permiten añadir un toque dulce sin grandes inversiones.

En promedio, preparar una novena para 10 o 15 personas puede costar menos de $40.000 dependiendo de los ingredientes y la región.

Estas recetas demuestran que compartir en Navidad no requiere grandes gastos ni complicaciones, sino creatividad, organización y ganas de mantener vivas las tradiciones.

