Recetas fáciles y económicas para compartir en las novenas sin complicarse en la cocina

Con la llegada de diciembre, las novenas se convierten en uno de los encuentros más esperados por las familias colombianas.

Reunirse a rezar, cantar villancicos y compartir alimentos es parte esencial de esta tradición, pero no siempre hay tiempo ni presupuesto para preparar platos elaborados.

Por eso, las recetas fáciles y económicas se han vuelto la mejor alternativa para quienes quieren cumplir sin estrés y mantener vivo el espíritu navideño.

En un contexto donde muchas familias buscan optimizar gastos, las preparaciones sencillas, rendidoras y con ingredientes accesibles ganan protagonismo.

Además, permiten cocinar en casa sin pasar horas frente al fogón y facilitan compartir con vecinos, amigos y familiares sin descuidar el bolsillo.

Preparaciones para las novenas tradicionales

Entre las opciones más prácticas están los buñuelos caseros, elaborados con mezclas listas o con queso costeño, fécula de maíz y huevo, una receta que rinde bastante y no exige técnicas complejas.

A ellos se suman las arepuelas dulces o arepas pequeñas de anís, ideales para acompañar con chocolate caliente.

Otro clásico infaltable es el arroz con leche, que puede prepararse en grandes cantidades con arroz, leche, canela y panela, logrando un postre económico y muy apetecido.

También destacan los pasteles de hojaldre rellenos, que pueden hacerse con salchicha, queso o bocadillo, usando masas ya preparadas que ahorran tiempo y dinero.

Para quienes buscan algo salado, las empanaditas al horno o los deditos de queso son fáciles de transportar y servir. Estas opciones no requieren fritura profunda, lo que reduce costos y hace la preparación más rápida y limpia.

Bebidas calientes y acompañamientos económicos para novenas

Las bebidas juegan un papel clave en las novenas. El chocolate caliente tradicional, preparado con panela o pastillas económicas, sigue siendo el favorito.

También se puede optar por aguapanela con limón o canela, una alternativa rendidora y reconfortante para las noches frías.

Como complemento, las gelatinas de colores o los cupcakes sencillos permiten añadir un toque dulce sin grandes inversiones.

En promedio, preparar una novena para 10 o 15 personas puede costar menos de $40.000 dependiendo de los ingredientes y la región.

Estas recetas demuestran que compartir en Navidad no requiere grandes gastos ni complicaciones, sino creatividad, organización y ganas de mantener vivas las tradiciones.