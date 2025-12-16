Sobreviviente de la tragedia en excursión escuchó las últimas palabras de una compañera que rescató

Noticias RCN conoció el relato de supervivencia y valentía de David Rúa, tras el trágico accidente de bus que cobró la vida de 16 jóvenes que se habían graduado de bachilleres en Antioquia y que regresaban de su excursión de celebración de grado.

RELACIONADO Hipótesis del trágico accidente de paseo de grado en Antioquia que dejó 17 muertos

David, uno de los sobrevivientes, en medio de la emergencia, decidió escalar una rocosa montaña para buscar ayuda después del siniestro.

Además, rescató a varios, entre ellos una compañera que no logró sobrevivir y quien le dijo unas últimas palabras que él alcanzó a escuchar:

Mi otra compañera, lamentablemente, en el momento que yo la ayudé pude escucharla, pero después me di cuenta de que no iba a llegar al hospital.

Habló David Rúa, sobreviviente de la tragedia en Antioquia

El sobreviviente compartió un mensaje reflexivo sobre la fragilidad de la vida: "Todo el mundo debería tener en cuenta que cada día es un regalo de vida, no todo el mundo se despierta el siguiente día, no todo el mundo se le cumple lo que iba a hacer mañana".

Una vez ocurrido el siniestro, David comenzó las labores de rescate. "En ese momento simplemente le pedí a Dios que me ayudara, que me diera una oportunidad, que me guiara por el camino correcto, que me diera alguna luz para yo poder seguir ayudando a mis compañeros a salir”.

A mí Dios me dio una segunda oportunidad de vida y siento que voy a estar eternamente agradecido.

RELACIONADO Desgarradoras palabras de las familias de los estudiantes fallecidos en grave accidente en Antioquia

David Rúa reveló que el bus tenía fallas antes de salir de Tolú

El joven denunció el estado del vehículo antes de partir desde Tolú. Según su testimonio, el bus presentó "fallas en la batería, el aire acondicionado y fallas de motor".

David señaló que "fueron tres las fallas en el lugar de partida y por eso es que nos demoramos en salir también porque estaban puestos en reparación de ellas".

La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bello decretaron dos días de duelo oficial.