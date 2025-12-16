CANAL RCN
Tolima vs. Junior: la cifra económica que se llevará el campeón de Liga BetPlay II-2025

Tolima y Junior definen el título de la Liga BetPlay II-2025 y el campeón se llevará un premio económico millonario, además del cupo a la Copa Libertadores.

Junior vs. Tolima
Foto: Deportes Tolima

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
01:38 p. m.
Este martes 16 de diciembre se conocerá al campeón de la Liga BetPlay II-2025, cuando Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se enfrenten en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

La serie llega con ventaja clara para el cuadro tiburón, que ganó 3-0 el partido de ida en el Metropolitano, aunque el equipo pijao buscará una remontada histórica ante su gente.

Más allá de la gloria deportiva, el partido decisivo también tiene un fuerte impacto en lo económico. El club que levante el trofeo no solo asegurará su paso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino que también recibirá una bolsa millonaria que resulta clave para la planeación del próximo año.

El premio económico que se lleva el campeón de la Liga BetPlay

El título de liga trae consigo tres fuentes principales de ingresos. La primera corresponde al incentivo directo que entrega la Dimayor, organizadora del campeonato.

En Colombia, ese monto asciende a 250.000 dólares, una cifra que representa un alivio financiero inmediato para el club campeón.

A esto se suma el aporte de la Conmebol, que destina recursos a los campeones de las ligas afiliadas. En el caso colombiano, el incentivo es de 500.000 dólares, producto de la distribución de un millón de dólares asignado al país, dividido entre los dos torneos que se disputan durante el año.

Además, el campeón recibe premios adicionales por rendimiento internacional. En la Copa Libertadores, cada partido ganado en fase de grupos entrega alrededor de 350.000 dólares, un ingreso que puede aumentar de forma significativa si el equipo avanza en el torneo.

La Copa Libertadores, el mayor ingreso para Tolima o Junior

El componente más fuerte del premio llega por la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, un cupo que garantiza cerca de 3.500.000 dólares solo por participación.

Esta suma, más allá del prestigio deportivo, es fundamental para la estabilidad financiera de los clubes, ya que suele destinarse al pago de nóminas, refuerzos y obligaciones operativas.

En total, el campeón de la Liga BetPlay II-2025 asegurará alrededor de 3,76 millones de dólares, una cifra que supera los 14.000 millones de pesos colombianos al cambio actual.

Un botín que convierte la final entre Tolima y Junior en un partido decisivo no solo por la estrella, sino también por el futuro económico del club que levante el trofeo.

