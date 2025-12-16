Milei y Kast se reúnen en Buenos Aires para definir agenda conjunta

El presidente argentino, Javier Milei, recibió este martes en la Casa Rosada al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en lo que constituye la primera visita internacional del líder ultraconservador tras su triunfo electoral.

El encuentro se realizó poco después del mediodía y, según informó la presidencia argentina, ambos dirigentes "establecieron prioridades" en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado trasnacional y promoción del comercio y las inversiones.

Al finalizar la reunión, Kast se acercó a la reja de entrada de la sede de gobierno para saludar a ciudadanos chilenos que lo esperaban. El presidente electo, de 59 años, sucederá al izquierdista Gabriel Boric, marcando un giro político hacia la derecha en la región.

Agenda empresarial y diplomática en Argentina

Durante su estadía en Buenos Aires, Kast tiene previsto reunirse con empresarios de sectores industriales, comerciales, energéticos, de infraestructura, agricultura y banca, además de sostener un encuentro con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo. Según la agenda oficial, el mandatario electo regresará a Santiago al final de la jornada.

Milei celebra el triunfo de Kast

El presidente argentino fue uno de los primeros en felicitar públicamente a Kast tras su victoria electoral. "Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile", escribió Milei en redes sociales.

Añadió que se trata de "un paso más en nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", y aseguró que ambos trabajarán juntos para que América "abrace las ideas de la libertad" y se libere "del yugo opresor del socialismo del siglo XXI".