Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de diciembre de 2025

El Super Astro Solvolvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia este martes 16 de diciembre de 2025, una fecha en la que muchos jugadores estaban pendientes del resultado oficial del sorteo diario.

Este juego de azar, administrado por Corredor Empresarial, se ha consolidado como uno de los más populares del país gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de ganar combinando un número con un signo zodiacal.

Como es habitual, el sorteo del Super Astro Sol se realiza en horas de la tarde y entrega premios tanto para quienes aciertan la combinación exacta como para quienes logran coincidencias parciales, lo que aumenta las probabilidades de ganar y mantiene el interés de los jugadores día a día.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 16 de diciembre de 2025

El resultado del Super Astro Sol correspondiente al 16 de diciembre de 2025 dejó como combinación ganadora el número X y el signo X.

Esta fue la dupla de la suerte que salió favorecida en el sorteo de hoy y que permitió a varios apostadores celebrar premios importantes.

Como ocurre en cada jornada, el resultado oficial es validado y publicado por el operador del juego, por lo que se recomienda a los jugadores revisar su tiquete con cuidado y confirmar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

En caso de duda, los puntos de venta autorizados y los canales oficiales del Super Astro son los encargados de brindar información y orientación sobre el cobro de premios.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y cuáles son los premios?

El Super Astro Sol permite apostar eligiendo un número del 00 al 99 y uno de los 12 signos del zodiaco. Los jugadores pueden participar de diferentes maneras: acertando número y signo, solo el número o únicamente el signo, cada una con un premio distinto.

El mayor premio se obtiene al acertar la combinación exacta de número y signo, mientras que las coincidencias parciales entregan pagos menores, pero atractivos. El valor del premio depende del monto apostado y del tipo de acierto logrado.