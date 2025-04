¿Llega a su fin la relación entre Norma y 'Peluche'? esta fue la dura conversación que tuvieron tras el cine

La tercera función del cine de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se llevó a cabo en la noche del 15 de abril y, tras las constantes peticiones de los televidentes, Mateo Varela pudo escuchar los polémicos comentarios que Norma Nivia ha dicho sobre él a lo largo de la competencia.

De esa manera, aunque 'Peluche' reconoció que ya había hablado con la actriz del tema, se mostró bastante sorprendido con las escenas emitidas y, tras salir del 'loft', no ocultó su molestia y fue directo.

¿Qué se han dicho Norma Nivia y 'Peluche' en las conversaciones que han tenido tras el cine de La Casa de los Famosos Colombia 2025? ¿Dejarán de tener un romance? Entérese de todos los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: estas son las duras conversaciones que 'Peluche' y Norma Nivia han tenido luego del cine de La Casa de los Famosos Colombia 2025

Cuando se terminó de presentar el cine y los participantes todavía se encontraban en el 'loft', Mateo Varela le dijo a Norma Nivia que tenía que ser sincero y que pensaba que ella era la que más feo lo había tratado en la competencia.

Además, una vez se desplazaron a la sala, 'Peluche' le hizo saber a Norma Nivia que en caso de no estar preparado le hubiera dejado de hablar para siempre.

"Ahí queda claro que lo que no ha sido bueno para ti es la forma en la que te has expresado en tus momentos de rabia. Dices cosas que no piensas y no estuvo nada bonito", puntualizó Mateo Varela.

"Tú me habías preparado, pero donde no lo hagas, creo que no te vuelvo a hablar nunca", agregó.

Tras esas palabras, Norma Nivia reconoció su error, catalogó su actitud como 'horrible' y le pidió a Mateo Varela que si le quería terminar lo hiciera en privado.

Además, le hizo saber que lo entendía si quería dejarle de hablar y reveló qué es lo que tiene que hacer en los momentos de furia en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Lo que tengo que aprender de aquí es que definitivamente necesito respirar cuando estoy brava porque soy una persona muy fea. Confirmé que debo quedarme con la boca callada porque digo un montón de brutalidades", concluyó Norma Nivia.

Norma Nivia le pidió perdón entre lágrimas a 'Peluche' tras el cine de La Casa de los Famosos Colombia 2025

Luego de la primera conversación, Norma Nivia volvió a buscar a Mateo Varela para aclarar el tema y le aseguró que le dolía darse cuenta de la persona que estaba siendo y que para ella había sido caótico enterarse delante de todo el mundo.

"Esa que vi hoy es bien maluca. Lo que decía allá adentro es que obvio lo lamento por ti y por tener que ver eso delante de toda esta gente que es bien 'bombera'. De verdad, perdón, no te mereces ni que yo haya dicho esas cosas ni que tengas que verlo en frente de todo el mundo", dijo Norma Nivia.

"Lamento mucho haberlo hecho y lamento más que lo hayan puesto y que hayas sentido lo que sentiste. Pero, también agradezco porque si no me muestran eso, seguramente hubiera seguido por la vida haciéndolo", complementó la actriz.

Recuerde seguir La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.