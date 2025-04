VIDEO: polémicas escenas pusieron en peligro la relación entre Norma y Mateo en La Casa de los Famosos

La tensión volvió a estar a tope en la gala de La Casa de los Famosos Colombia 2025 del 15 de abril. Esto debido a que se presentó la tercera función del cine y, entre las escenas, el 'jefe' decidió mostrar lo mal que Norma Nivia ha hablado de Mateo Varela, que ha sido su pareja durante el reality.

Las imágenes fueron tan fuertes que 'La Toxi Costeña', en frente de Norma Nivia, le manifestó a Mateo que su compañera sentimental ha emitido comentarios más pesados que las 'chicas fuego' y que, en definitiva, "les ganó a todos" a la hora de hacerlo sentir mal.

En consecuencia, 'Peluche', asombrado por las escenas que presenció en el 'loft' de La Casa de los Famosos Colombia 2025, indicó que esa dinámica le había permitido entender la actitud de su hermana durante el 'congelado' y que, en últimas, "todo cuadraba".

Pero, ¿cuáles fueron los clips que se revelaron con los comentarios de Norma Nivia en contra de Mateo Varela en La Casa de los Famosos Colombia 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

VIDEO: estas fueron las escenas que pusieron a 'tambalear' la relación entre Norma Nivia y 'Peluche' en La Casa de los Famosos Colombia 2025

La primera escena que se mostró acerca de esta discordia fue una en la que Norma Nivia, en una conversación con Yina Calderón y Lady Tabares, insinuó que su mamá no iba a aceptar a 'Peluche' por su estatura y actitud.

"Todavía es tan bestia que ni siquiera entiende, me va a tocar explicarle. Mi mamá va a decir 'ay no, ¿ese tipo todo bajito, que no sabe ni hablar, y aparte va a tratarla así?'", aseguró la actriz en ese entonces.

Además, en una segunda escena, Norma Nivia criticó fuertemente el corte de cabello de Mateo Varela y aseguró que se veía enfermo. Sus palabras exactas fueron las siguientes:

Menos mal tiene cara bonita porque si fuera feo hasta ahí llega, se ve como enfermo. Tras de que es bien flaco y con los pómulos bien salidos, y no es que se vea mal, pero lo dejaron muy bajito.

Y, en una tercera escena, Norma Nivia, en una conversación con 'El Flaco' Solórzano, enfatizó que le había dejado claro a Mateo Varela que ella lo consideraba un "enano".

"Demalas, le dije 'enano atrevido'. Y no es un enano porque la gente con enanismo no se ve así, pero para mí sí lo es", detalló Norma Nivia en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Qué fue lo primero que dijo Mateo Varela tras escuchar las palabras de Norma Nivia en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Mateo Varela, más conocido como 'Peluche' en la competencia, aseguró que menos mal había hablado con Norma de lo sucedido porque las imágenes eran realmente fuertes. Asimismo, respaldó la actitud de su hermana durante el 'congelados'.

"Yo ya había hablado con la flaca de eso y uno con rabia dice cosas. Menos mal ya habíamos tocado el tema, pero sí hay que acotar que ya entiendo por qué mi hermana cuando vino no estaba muy a gusto. Ella vio algo que la hizo sentir así", puntualizó Mateo.

