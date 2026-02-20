Remezón en la Casa de los Famosos: hubo movimientos en la placa de nominados y así quedó

Este viernes 20 de febrero de 2026, las paredes de La Casa de los Famosos Colombia vibraron con una intensidad sin precedentes. Lo que comenzó como una semana de alianzas estratégicas y susurros en los pasillos, culminó en un auténtico "remezón" que reconfiguró por completo la placa de nominados, dejando a los televidentes y a los propios participantes en un estado de shock absoluto.

Y es que luego de la reciente eliminación de Maiker Smith, quien abandonó la competencia el 19 de febrero dejando un vacío notable en el grupo, los nominados restantes sabían que esta era su última oportunidad para evitar el juicio del público.

La placa, que inicialmente incluía nombres de peso, sufrió una modificación crucial.

Así quedó la placa de nominación tras el remezón

En esta oportunidad, fueron varios participantes los que obtenían el poder de salvar a compañeros que se encontraban en placa. El primero en dar su veredicto fue Juanse, participante que había ganado el poder de la salvación. El artista decidió sacarse él mismo de la placa de nominados y salvarse.

Por otro lado, Campanita tenía el poder de la salvación y lo usó para sacar a Manuela Gómez. Ya para el final, Karola, tomó la decisión de salvar a Campanita.

De esta manera, así quedó la placa de nominados: