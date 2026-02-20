CANAL RCN
Tendencias

Remezón en la Casa de los Famosos: hubo movimientos en la placa de nominados y así quedó

Este viernes, varios participantes salieron de la placa de nominados por decisión de varios.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
09:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 20 de febrero de 2026, las paredes de La Casa de los Famosos Colombia vibraron con una intensidad sin precedentes. Lo que comenzó como una semana de alianzas estratégicas y susurros en los pasillos, culminó en un auténtico "remezón" que reconfiguró por completo la placa de nominados, dejando a los televidentes y a los propios participantes en un estado de shock absoluto.

Y es que luego de la reciente eliminación de Maiker Smith, quien abandonó la competencia el 19 de febrero dejando un vacío notable en el grupo, los nominados restantes sabían que esta era su última oportunidad para evitar el juicio del público.

Participante de la Casa de los Famosos será fuertemente sancionado: Jefe dio a conocerlo
RELACIONADO

Participante de la Casa de los Famosos será fuertemente sancionado: Jefe dio a conocerlo

La placa, que inicialmente incluía nombres de peso, sufrió una modificación crucial.

Así quedó la placa de nominación tras el remezón

En esta oportunidad, fueron varios participantes los que obtenían el poder de salvar a compañeros que se encontraban en placa. El primero en dar su veredicto fue Juanse, participante que había ganado el poder de la salvación. El artista decidió sacarse él mismo de la placa de nominados y salvarse.

Por otro lado, Campanita tenía el poder de la salvación y lo usó para sacar a Manuela Gómez. Ya para el final, Karola, tomó la decisión de salvar a Campanita.

De esta manera, así quedó la placa de nominados:

  • Nicolás Arrieta
  • Tebi Bernal
  • Manuela Gómez
  • Yuli Ruiz
  • Alexa Torrex
  • Karola
  • Alejandro Estrada
  • Valentino.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Desgarrador: familiares revelaron video INÉDITO de Yeison Jiménez junto a su esposa y sus hijos

La casa de los famosos

Participante de la Casa de los Famosos será fuertemente sancionado: Jefe dio a conocerlo

Viral

Yeferson Cossio no se guardó nada y habló de los 'therians', que ya llegaron a Colombia: esto dijo

Otras Noticias

Bogotá

Importante carril en el norte de Bogotá estará cerrado por varios meses: tome nota

Las autoridades dieron a conocer los caminos alternos.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy viernes 20 de febrero de 2026

¡Ya puede revisar su tiquete tras el sorteo del Super Astro Luna de este 20 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Selección Colombia

Confirman nuevo amistoso de la selección Colombia antes del Mundial

Venezuela

Nicolás Maduro recibió inesperada visita en la cárcel: Diosdado Cabello entregó detalles

Enfermedades

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?