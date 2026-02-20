Importante carril en el norte de Bogotá estará cerrado por varios meses: tome nota

En el marco de las obras que se están desarrollando por la carrera Séptima, el Distrito dio a conocer un nuevo cierre que durará varios meses.

Desde las 12:00 a.m. del 21 de febrero estará cerrado un carril de la carrera Séptima con calles 121 y 119 sentido norte – sur. Será de 24 horas con una duración estimada de siete meses.

Cierre de un carril de la séptima entre calles 121 y 119

Las personas que necesiten cruzar por ese sector, deberán dirigirse por los siguientes carriles que seguirán habilitados:

Ahora bien, para el transporte público, el paradero 173A01 en el andén occidental entre calles 123 y 121, será trasladado 100 metros hacia el norte, quedando de la siguiente forma:

Los andenes para peatones y ciclistas no tendrán cambios. Sin embargo, la recomendación es que la ciudadanía esté pendiente de la información oficial sobre posibles cambios.

Asimismo, los conductores deben transitar con precaución y percatándose de la señalización, teniendo en cuenta las obras. Para el caso de peatones y ciclistas, el llamado es el mismo.

¿En qué van las obras de la séptima?

Hace algunas semanas, la alcaldía también informó que en febrero iban a comenzar las obras en la Séptima entre calles 99 y 200. Se construirá un carril para Transmilenio en el costado occidental que pasa por las calles 116 y 121.

Sumado a ello, las personas en transporte público podrían ahorrarse un 60% de tiempo. La idea es que 133 mil usuarios le saquen provecho a la construcción, junto a las más de 600 mil que viven en la localidad de Usaquén.

Al ser una obra amplia, está dividida en tres grupos. El primero va desde la calle 99 hasta la 127; el segundo va hasta la 183 y el último va hasta la calle 200 y el patio de los articulados que llegan al Portal Norte.