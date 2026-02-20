CANAL RCN
Deportes

Confirman nuevo amistoso de la selección Colombia antes del Mundial

La selección Colombia ya no solo enfrentará a Francia y Croacia antes del Mundial. Nuevo amistoso confirmado.

Selección
Foto: AFP

Sergio García

febrero 20 de 2026
08:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La hoja de ruta de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 comienza a definirse con mayor claridad. En las últimas horas se confirmó cuál será el último partido amistoso del combinado nacional antes del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará un compromiso preparatorio frente a Selección de Jordania el próximo 7 de junio en San Diego, California.

La confirmación se conoció a través de los canales oficiales de la federación jordana, que anunció el encuentro como parte de su calendario internacional previo a las competencias oficiales. De esta manera, Colombia suma un nuevo examen internacional en la etapa final de su preparación antes del máximo torneo de selecciones.

“Es una realidad y la llamada existió”: Falcao se acerca a la selección Colombia
RELACIONADO

“Es una realidad y la llamada existió”: Falcao se acerca a la selección Colombia

Un cierre de preparación en territorio estadounidense

El duelo ante Jordania se disputará en la ciudad de San Diego, un escenario estratégico no solo por su infraestructura deportiva, sino también por su cercanía con varias de las sedes mundialistas. Este compromiso será el último ensayo formal antes de que el combinado cafetero inicie su participación en el Mundial de 2026.

El cuerpo técnico encabezado por Lorenzo busca que el equipo llegue con ritmo competitivo, cohesión táctica y claridad en su idea de juego. Más allá del resultado, el amistoso permitirá ajustar detalles, probar variantes y consolidar la base del plantel que afrontará la cita orbital. Además, jugar en suelo estadounidense facilitará la adaptación a condiciones logísticas y ambientales similares a las que encontrará el grupo durante el torneo.

Desde Argentina aseguran que Falcao iría al Mundial: revelan llamada directa de Néstor Lorenzo
RELACIONADO

Desde Argentina aseguran que Falcao iría al Mundial: revelan llamada directa de Néstor Lorenzo

Rivales previos y calendario de marzo

Antes del choque frente a Jordania, la Selección Colombia tendrá otros compromisos internacionales en la fecha FIFA de marzo. El 26 y el 29 de ese mes enfrentará a dos selecciones europeas de alto nivel: Selección de Croacia y Selección de Francia, rivales que representan exigencias tácticas y físicas importantes.

Estos encuentros servirán como pruebas determinantes para medir el nivel competitivo del equipo ante potencias consolidadas del fútbol mundial. El balance general de estos tres partidos permitirá al cuerpo técnico sacar conclusiones definitivas de cara a la convocatoria final y al modelo de juego que se implementará en la Copa del Mundo.

Selección Colombia: confirmaron sede y fecha del partido de despedida antes del Mundial
RELACIONADO

Selección Colombia: confirmaron sede y fecha del partido de despedida antes del Mundial

Con este calendario, Colombia cierra su fase de preparación con rivales de distintos perfiles y contextos futbolísticos, en busca de llegar al Mundial con la mayor solidez posible tanto en lo deportivo como en lo anímico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santos

Neymar le puso fecha a su retiro profesional y causó sorpresa en redes sociales

James Rodríguez

DT de James le bajó el pulgar para su debut: esto dijo del colombiano

Champions League

Prestianni rindió testimonio ante la UEFA: esto fue lo que supuestamente dijo a Vinicius

Otras Noticias

Finanzas personales

Cédula para extranjeros en Colombia subió de precio: Así quedó su valor

Migración confirmó los nuevos precios de este documento.

Santander

Huelga de trabajadores de la energía en Santander genera gran preocupación: están en riesgo clínicas y hospitales

La huelga, advierte el Consejo Gremial, podría afectar a usuarios en 102 municipios, de seis departamentos.

Yeison Jiménez

Desgarrador: familiares revelaron video INÉDITO de Yeison Jiménez junto a su esposa y sus hijos

Venezuela

Nicolás Maduro recibió inesperada visita en la cárcel: Diosdado Cabello entregó detalles

Enfermedades

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?