Confirman nuevo amistoso de la selección Colombia antes del Mundial

La hoja de ruta de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 comienza a definirse con mayor claridad. En las últimas horas se confirmó cuál será el último partido amistoso del combinado nacional antes del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará un compromiso preparatorio frente a Selección de Jordania el próximo 7 de junio en San Diego, California.

La confirmación se conoció a través de los canales oficiales de la federación jordana, que anunció el encuentro como parte de su calendario internacional previo a las competencias oficiales. De esta manera, Colombia suma un nuevo examen internacional en la etapa final de su preparación antes del máximo torneo de selecciones.

Un cierre de preparación en territorio estadounidense

El duelo ante Jordania se disputará en la ciudad de San Diego, un escenario estratégico no solo por su infraestructura deportiva, sino también por su cercanía con varias de las sedes mundialistas. Este compromiso será el último ensayo formal antes de que el combinado cafetero inicie su participación en el Mundial de 2026.

El cuerpo técnico encabezado por Lorenzo busca que el equipo llegue con ritmo competitivo, cohesión táctica y claridad en su idea de juego. Más allá del resultado, el amistoso permitirá ajustar detalles, probar variantes y consolidar la base del plantel que afrontará la cita orbital. Además, jugar en suelo estadounidense facilitará la adaptación a condiciones logísticas y ambientales similares a las que encontrará el grupo durante el torneo.

Rivales previos y calendario de marzo

Antes del choque frente a Jordania, la Selección Colombia tendrá otros compromisos internacionales en la fecha FIFA de marzo. El 26 y el 29 de ese mes enfrentará a dos selecciones europeas de alto nivel: Selección de Croacia y Selección de Francia, rivales que representan exigencias tácticas y físicas importantes.

Estos encuentros servirán como pruebas determinantes para medir el nivel competitivo del equipo ante potencias consolidadas del fútbol mundial. El balance general de estos tres partidos permitirá al cuerpo técnico sacar conclusiones definitivas de cara a la convocatoria final y al modelo de juego que se implementará en la Copa del Mundo.

Con este calendario, Colombia cierra su fase de preparación con rivales de distintos perfiles y contextos futbolísticos, en busca de llegar al Mundial con la mayor solidez posible tanto en lo deportivo como en lo anímico.