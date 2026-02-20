Yeferson Cossio no se guardó nada y habló de los 'therians', que ya llegaron a Colombia: esto dijo

En los últimos días, los 'therians' han estado de tendencia en las redes sociales.

Este término denomina a las personas que se sientan identificadas con un animal y, por ende, actúan como él.

Por lo general, los 'therians' sienten afinidad con los perros y no solo utilizan máscaras y disfraces para lucir como ellos, sino que también caminan igual e, incluso, hasta ladran.

De hecho, en los últimos días, un usuario de X captó a algunos 'therians' en una estación de Transmilenio y los grabó mientras que esperaba el bus que le servía.

Por lo tanto, debido al 'boom' de los últimos días, Yeferson Cossio rompió el silencio y emitió su opinión sobre esta nueva tendencia. ¿Qué dijo?

Esta fue la controversial opinión de Yeferson Cossio acerca de los 'therians'

Yeferson Cossio, en un video publicado en su cuenta secundaria de Instagram, dio a entender que no podía creer lo que había comenzado a ver en las redes sociales.

"La gente está tan rara. Estoy viendo redes un ratico y me topé con estos que se creen perros y gatos. Los voy a poner a que coman purina. Eh, Ave María", afirmó el reconocido creador de contenido.

¿Qué ha pasado desde que los 'therians' comenzaron a ser tendencia?

Tras los videos que se han viralizado en las redes sociales, los psicólogos han comenzado a analizar si es normal el comportamiento de los 'therians' o si, por el contrario, necesitan ser atendidos.

Sin embargo, hasta el momento, las opiniones están divididas porque algunos han afirmado que el hecho de actuar como animales no los hace olvidar que son personas, mientras que otros han indicado que sí podría existir un trastorno conductual.

En las últimas semanas, no solo se han identificado 'therians' en Colombia, sino que también en México, Argentina, Ecuador e, incluso, Europa.