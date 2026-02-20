CANAL RCN
Tendencias

Desgarrador: familiares revelaron video INÉDITO de Yeison Jiménez junto a su esposa y sus hijos

El video fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
07:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de las redes sociales oficiales de Yeison Jiménez, sus familiares y su equipo de trabajo han honrado su memoria y su legado.

Además, con el objetivo de que sus canciones siguen vivas en el corazón de sus fanáticos, su agrupación musical tomó la decisión de seguirse presentando.

Conmovedor: este fue el mensaje que la hija y la esposa de Yeison Jiménez le hicieron llegar a Maluma tras la muerte del 'aventurero'
RELACIONADO

Conmovedor: este fue el mensaje que la hija y la esposa de Yeison Jiménez le hicieron llegar a Maluma tras la muerte del 'aventurero'

Yeison Jiménez no solo fue descrito a lo largo de su vida como un 'aventurero' que logró ser el número uno de la música popular colombiana, sino que también una persona que siempre veló por el bienestar de su familia y los llenó de amor.

Por lo tanto, en las últimas horas, su familia y su equipo de trabajo recordaron esa faceta paternal y cariñosa de Yeison Jiménez y revelaron un video inédito junto a su esposa y sus hijos.

Este es el video inédito que se reveló de Yeison Jiménez junto a su esposa y sus hijos

En la tarde de este 20 de febrero de 2026, los familiares y el equipo de trabajo recopilaron varias grabaciones de Yeison Jiménez junto a Sonia Restrepo y Camila, Thaliana y Santiago, sus hijos.

En ese material audiovisual se vio al 'niño de Manzanares' riendo junto a ellos en una tarima, enseñándole a caminar a su hijo menor y expresando su amor con besos y abrazos.

"Antes que artista, fue hijo, esposo, padre, familia. Yeison nos enseñó que el amor no se promete, se vive. En cada abrazo, en cada mirada y en cada momento que eligió compartir con los suyos. Esa también es parte de la huella que dejó", se escribió junto al video.

Este fue el más reciente mensaje de Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, tras la muerte

En las últimas horas, Lina Jiménez subió Monserrate y manifestó que Yeison Jiménez sigue presente en su mente y corazón.

Maluma reveló que se enteró del accidente de Yeison Jiménez mientras escuchaba su colaboración
RELACIONADO

Maluma reveló que se enteró del accidente de Yeison Jiménez mientras escuchaba su colaboración

"Estás en los recuerdos que me sacan sonrisa, en esos momentos donde algo me dice que no estoy sola", escribió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Participante de la Casa de los Famosos será fuertemente sancionado: Jefe dio a conocerlo

Viral

Yeferson Cossio no se guardó nada y habló de los 'therians', que ya llegaron a Colombia: esto dijo

Artistas

¡Reconocida actriz colombiana se convirtió en mamá! Esta fue la primera foto que reveló

Otras Noticias

Registraduría Nacional de Colombia

¿Qué es el formulario E-14 y cómo se diligencia? Abecé antes de las elecciones

La Registraduría explicó por qué este documento es relevante en la transparencia de las elecciones.

James Rodríguez

DT de James le bajó el pulgar para su debut: esto dijo del colombiano

El técnico de Minnesota United habló sobre lo que será el debut de James Rodríguez y postergó su actuación.

Pensiones

Estas son las pensiones que se vieron afectadas por incremento del salario mínimo en Colombia

Venezuela

Nicolás Maduro recibió inesperada visita en la cárcel: Diosdado Cabello entregó detalles

Enfermedades

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?