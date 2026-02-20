Desgarrador: familiares revelaron video INÉDITO de Yeison Jiménez junto a su esposa y sus hijos

A través de las redes sociales oficiales de Yeison Jiménez, sus familiares y su equipo de trabajo han honrado su memoria y su legado.

Además, con el objetivo de que sus canciones siguen vivas en el corazón de sus fanáticos, su agrupación musical tomó la decisión de seguirse presentando.

Yeison Jiménez no solo fue descrito a lo largo de su vida como un 'aventurero' que logró ser el número uno de la música popular colombiana, sino que también una persona que siempre veló por el bienestar de su familia y los llenó de amor.

Por lo tanto, en las últimas horas, su familia y su equipo de trabajo recordaron esa faceta paternal y cariñosa de Yeison Jiménez y revelaron un video inédito junto a su esposa y sus hijos.

Este es el video inédito que se reveló de Yeison Jiménez junto a su esposa y sus hijos

En la tarde de este 20 de febrero de 2026, los familiares y el equipo de trabajo recopilaron varias grabaciones de Yeison Jiménez junto a Sonia Restrepo y Camila, Thaliana y Santiago, sus hijos.

En ese material audiovisual se vio al 'niño de Manzanares' riendo junto a ellos en una tarima, enseñándole a caminar a su hijo menor y expresando su amor con besos y abrazos.

"Antes que artista, fue hijo, esposo, padre, familia. Yeison nos enseñó que el amor no se promete, se vive. En cada abrazo, en cada mirada y en cada momento que eligió compartir con los suyos. Esa también es parte de la huella que dejó", se escribió junto al video.

Este fue el más reciente mensaje de Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, tras la muerte

En las últimas horas, Lina Jiménez subió Monserrate y manifestó que Yeison Jiménez sigue presente en su mente y corazón.

"Estás en los recuerdos que me sacan sonrisa, en esos momentos donde algo me dice que no estoy sola", escribió.