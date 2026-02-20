Nicolás Maduro recibió inesperada visita en la cárcel: Diosdado Cabello entregó detalles

Nicolás Maduro dejó de estar en el poder el sábado 3 de enero de 2026. El año apenas estaba comenzando, cuando Estados Unidos dio un golpe contundente contra el régimen que tiene azotado a Venezuela desde hace más de una década.

Tropas de Delta Force entraron al territorio y bombardearon puntos militares estratégicos en la madrugada. A través de Truth Social, el presidente Donald Trump le dio el inesperado y radical anuncio al planeta: habían arrestado y extraído con éxito a Maduro, junto a su esposa Cilia Flores.

Más de un mes desde que ocurrió la extracción

El dictador quedó a bordo del USS Iwo Jima, uno de los portaaviones más poderosos de Estados Unidos. Trump reveló la primera foto de Maduro capturado, vistiendo una sudadera gris y gafas negras.

En la noche, Maduro y Flores llegaron a suelo estadounidense y quedaron capturados en una prisión en Manhattan, Nueva York. Su primera audiencia ante el juez Alvin K. Hellerstein se dio el 5 de enero.

Desde aquel ‘madrugonazo’, ha habido cambios en Venezuela. El gobierno quedó bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien ha apoyado la ley de amnistía que fue aprobada en la asamblea hace pocas horas.

Visita fue de una persona consular

Este viernes 20 de febrero, Diosdado Cabello, ministro del Interior, reveló que un funcionario del régimen entró a la cárcel de Brooklyn para hablar con Maduro.

“Recientemente, hubo visita consular, que yo les planteaba que si no tenemos allá embajada o consulado no va a tener visita consular que esté pendiente de él y nuestra hermana Cilia”, declaró Cabello, aunque no entregó detalles sobre de quién se trató.

Se cree que el encuentro se desarrolló el 30 de enero. Cabello enfatizó que Maduro contó cómo estaba viviendo tras las rejas y lo que espera que ocurra en la próxima audiencia que será a finales de marzo.