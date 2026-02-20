CANAL RCN
Salud y Bienestar

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?

La prueba PCR dio positiva y activó aislamiento inmediato.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Valentina Bernal

febrero 20 de 2026
02:43 p. m.
En medio del refuerzo de los controles sanitarios en puntos de entrada como el aeropuerto internacional y las terminales terrestres, Bogotá confirmó un caso importado de sarampión en un adulto procedente de México.

El diagnóstico positivo fue obtenido el 19 de febrero mediante técnica PCR, luego de que el 15 de febrero se tomaran muestras de hisopado y orina al paciente.

Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para su confirmación y notificación oficial.

Confirman caso de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México

La Secretaría Distrital de Salud aclaró que la confirmación de un caso importado no implica transmisión autóctona en la ciudad. Sin embargo, desde el momento de la sospecha clínica se activaron de forma inmediata los protocolos de contención.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

  • Aislamiento domiciliario del caso confirmado.
  • Seguimiento clínico permanente por equipos de salud.
  • Investigación epidemiológica de campo.
  • Identificación y monitoreo de contactos estrechos.
  • Búsqueda activa comunitaria e institucional.
  • Verificación rápida de coberturas de vacunación.
  • Implementación de cerco vacunal preventivo

En cuanto a si hubo algún tipo de contagio, Gerson Bermont, el secretario Distrital de Salud afirmó:

Hoy no tenemos evidencia de contagio local de Salud.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea al toser, estornudar o incluso al respirar en espacios cerrados.

Puede ocasionar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y en personas que no cuentan con el esquema de vacunación completo.

Ante la circulación activa del virus en la región, Bogotá estructuró un Plan Distrital de Prevención, Preparación y Respuesta frente al sarampión, que incluye vigilancia intensificada, diagnóstico oportuno, equipos de respuesta inmediata, capacitación del talento humano en salud y fortalecimiento de la comunicación del riesgo.

La Administración Distrital hizo un llamado al talento humano en salud menor de 59 años, tanto asistencial como administrativo y logístico, de IPS públicas y privadas, servicios de ambulancia y equipos territoriales; así como a personas que planeen viajar a países con transmisión activa y a padres y cuidadores de menores con esquemas incompletos, para que acudan a los puntos de vacunación habilitados.

Las autoridades reiteraron que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir complicaciones y evitar la propagación del virus.

