Cuidado en San Valentín: así operan los mensajes de estafa con inteligencia artificial

A pocos días de celebrarse una de las fechas más emotivas y comerciales del año, las autoridades y expertos en ciberseguridad lanzaron una advertencia clara: San Valentín 2026 se perfila como un escenario ideal para nuevas estafas digitales que apelan a las emociones y se apoyan en herramientas avanzadas de inteligencia artificial.

Durante esta temporada, miles de personas reciben mensajes inesperados cargados de afecto, promesas románticas o supuestas coincidencias del destino.

Sin embargo, detrás de muchos de estos contactos se esconden ciberdelincuentes que aprovechan el contexto emocional del Día de los Enamorados para engañar a sus víctimas y obtener beneficios económicos.

Ciberdelincuentes operaran en San Valentín

Los expertos advierten que los clásicos fraudes románticos han evolucionado. Ya no se limitan a perfiles falsos con fotos robadas. Ahora incorporan deepfakes, una tecnología que permite crear videos, audios e imágenes manipuladas en tiempo real con un nivel de realismo alarmante.

Según explicó Roger Grimes, asesor de CISO en KnowBe4, las estafas románticas se han convertido en un negocio altamente sofisticado impulsado por la inteligencia artificial.

Los delincuentes construyen identidades digitales completas, capaces de sostener conversaciones prolongadas, enviar mensajes personalizados y hasta simular videollamadas por plataformas como WhatsApp o Zoom.

El objetivo principal es generar confianza y crear un vínculo emocional fuerte. En muchos casos, los estafadores invierten semanas o incluso meses en fortalecer esa relación virtual antes de dar el siguiente paso: solicitar dinero bajo diferentes pretextos.

Estafas con deepfakes en San Valentín: señales de alerta y prevención

Uno de los aspectos más preocupantes, según Grimes, es que incluso cuando las víctimas reciben pruebas claras de que la persona con la que interactúan no es real, muchas continúan involucradas en la relación fraudulenta. El apego emocional creado funciona como una dependencia difícil de romper.

Algunas personas, aun siendo conscientes del engaño, prefieren seguir recibiendo los mensajes porque encuentran en ellos afecto, compañía o validación emocional. Esto puede derivar en pérdidas económicas significativas, deterioro de relaciones personales e incluso la pérdida del patrimonio.

Para evitar caer en este tipo de fraudes durante San Valentín, los especialistas recomiendan mantener una postura crítica frente a cualquier contacto romántico inesperado.

La principal señal de alerta aparece cuando surgen solicitudes de dinero, especialmente si hay presión por enviar recursos de manera urgente.

Los ciberdelincuentes suelen pedir pagos mediante tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias internacionales, métodos difíciles de rastrear y prácticamente imposibles de revertir.

Aunque rara vez solicitan claves bancarias de forma directa, excusas como viajes imprevistos, emergencias médicas, bloqueos financieros o supuestas oportunidades de inversión deben encender las alarmas de inmediato.

La recomendación clave es simple pero efectiva: no dejarse llevar solo por la apariencia digital o el carisma virtual. Verificar identidades, desconfiar de historias demasiado perfectas y consultar con familiares o amigos ante cualquier duda puede marcar la diferencia.

En un contexto donde la tecnología avanza más rápido que la capacidad de detección de los usuarios, la prevención y la información se convierten en las mejores herramientas para no caer en la trampa. Este San Valentín, el mejor acto de amor propio es proteger los datos, el dinero y las emociones.