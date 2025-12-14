CANAL RCN
Tendencias

Lina Tejeiro sufrió dolorosa pérdida y así fue su despedida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

Mediante sus redes sociales, la actriz se pronunció con mensaje doloroso.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
07:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del entretenimiento colombiano se unió en un sentimiento de solidaridad tras la conmovedora noticia compartida por la actriz Lina Tejeiro: el fallecimiento de su perro, Romeo, un fiel compañero que la acompañó por casi una década.

La estrella llanera, reconocida por su participación en producciones como La Ley del Corazón, usó sus redes sociales para expresar el profundo vacío que deja la partida de su mascota, con un mensaje desgarrador: “La casa se siente muy vacía sin ti”.

El Jefe sorprendió a todos: reconocida actriz ingresó directo a La Casa de los Famosos 2026
RELACIONADO

El Jefe sorprendió a todos: reconocida actriz ingresó directo a La Casa de los Famosos 2026

El anuncio, realizado a través de su cuenta de Instagram, conmovió a sus más de 10 millones de seguidores, quienes han sido testigos del inmenso amor que la actriz profesaba por sus animales. El luto de Tejeiro es un reflejo del dolor que experimentan millones de personas al perder a una mascota, seres que se convierten en miembros irremplazables de la familia.

¿De qué murió la mascota de Lina Tejeiro?

Romeo, un perro que se había vuelto casi tan famoso como su dueña en las plataformas digitales, venía enfrentando un delicado estado de salud desde hace varios meses.

La actriz reveló que el can sufrió un episodio de pancreatitis poco después de que ella iniciara los ensayos para su primera obra teatral, una situación que generó gran preocupación y que la mantuvo constantemente al tanto de la evolución de su amigo de cuatro patas.

En un relato cargado de emotividad, Lina Tejeiro detalló la difícil situación que atravesó su mascota en las últimas semanas. "Un mes hospitalizado, con sonda nasogástrica y alimento cada seis horas. Pensé abandonar la obra solo para estar junto a ti en la clínica", confesó la artista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Navidad

¿Cuál es el villancico más escuchado en Colombia? Esto reveló la IA

Artistas

Valentina Ferrer y su hijo sorprendieron a J Balvin en El Campín y desataron un momento inolvidable

Cristiano Ronaldo

Crecen los rumores de ver a Cristiano Ronaldo en ‘Rápidos y Furiosos 11’: esto es lo que se sabe

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 14 de diciembre de 2025

¡No paran las celebraciones tras el sorteo del Super Astro Luna de este 14 de diciembre! Descubra el resultado exacto.

Antioquia

Ocho heridos permanecen en hospitales de alta complejidad tras accidente de bus en Antioquia

El siniestro dejó 17 personas fallecidas. De los 20 sobrevivientes, ocho fueron remitidos a centros de alta complejidad en Medellín.

Estados Unidos

La eventual caída del régimen en Venezuela podría tener efectos en otro país de la región

Fútbol

Miguel Borja ya tendría definido su futuro para 2026 y daría duro 'cachetazo' a hinchas de River

Enfermedades

Alerta por más de 100.000 casos de dengue este año: así puede evitar la enfermedad