Lina Tejeiro sufrió dolorosa pérdida y así fue su despedida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

El mundo del entretenimiento colombiano se unió en un sentimiento de solidaridad tras la conmovedora noticia compartida por la actriz Lina Tejeiro: el fallecimiento de su perro, Romeo, un fiel compañero que la acompañó por casi una década.

La estrella llanera, reconocida por su participación en producciones como La Ley del Corazón, usó sus redes sociales para expresar el profundo vacío que deja la partida de su mascota, con un mensaje desgarrador: “La casa se siente muy vacía sin ti”.

El anuncio, realizado a través de su cuenta de Instagram, conmovió a sus más de 10 millones de seguidores, quienes han sido testigos del inmenso amor que la actriz profesaba por sus animales. El luto de Tejeiro es un reflejo del dolor que experimentan millones de personas al perder a una mascota, seres que se convierten en miembros irremplazables de la familia.

¿De qué murió la mascota de Lina Tejeiro?

Romeo, un perro que se había vuelto casi tan famoso como su dueña en las plataformas digitales, venía enfrentando un delicado estado de salud desde hace varios meses.

La actriz reveló que el can sufrió un episodio de pancreatitis poco después de que ella iniciara los ensayos para su primera obra teatral, una situación que generó gran preocupación y que la mantuvo constantemente al tanto de la evolución de su amigo de cuatro patas.

En un relato cargado de emotividad, Lina Tejeiro detalló la difícil situación que atravesó su mascota en las últimas semanas. "Un mes hospitalizado, con sonda nasogástrica y alimento cada seis horas. Pensé abandonar la obra solo para estar junto a ti en la clínica", confesó la artista.