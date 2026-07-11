Así fue el primer concierto de Reykon en Bogotá con J Álvarez, Pasabordo y más invitados de lujo

Reykon volvió a demostrar por qué es uno de los referentes del reguetón colombiano.

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El cantante antioqueño protagonizó una noche llena de música, recuerdos y sorpresas durante su primer concierto en El Corazón de Bogotá - Arena, donde reunió a cerca de 10.000 espectadores que cantaron sus grandes éxitos.

La presentación se realizó el viernes 6 de noviembre y marcó el inicio de dos noches consecutivas en la capital.

Durante más de tres horas, el artista combinó las canciones que lo hicieron famoso con sus lanzamientos recientes, en un espectáculo que también contó con reconocidos invitados.

Reykon sorprendió en Bogotá con cinco invitados especiales

El concierto comenzó sobre las 9:00 de la noche y se extendió hasta después de la medianoche. Desde los primeros minutos, el público acompañó al cantante, quien preparó una presentación dividida en capítulos para recorrer diferentes momentos de su trayectoria.

Todo comenzó con 'La Santa' y terminó con 'tu Cuerpo Me llama', pasando por otros hits como 'Te Gateo', 'Mi señorita' y algunas colaboraciones con los invitados.

Uno de los grandes atractivos fue la participación de Golpe a Golpe, Pasabordo, Nio García, Hebert Vargas y J Álvarez, quienes compartieron escenario con Reykon y sorprendieron a los asistentes.

La variedad musical también tuvo espacio durante la noche. La aparición de Hebert Vargas permitió disfrutar de un momento dedicado al vallenato, mientras que los demás artistas aportaron sus estilos al espectáculo.

Reykon tendrá su segundo concierto en Bogotá este 7 de noviembre

Tras la presentación del viernes, Reykon regresará al mismo escenario este sábado 7 de noviembre para cumplir con la fecha originalmente anunciada de su espectáculo "No Se Te Olvidó".

Esta función fue la primera en salir a la venta y su acogida motivó la apertura de una segunda presentación, realizada el viernes.

Para el concierto de este sábado, la apertura de puertas está programada a las 5:00 de la tarde y el inicio oficial del espectáculo a las 8:00 de la noche.

Con esta doble presentación, Reykon celebra su trayectoria y el respaldo de una generación que creció escuchando sus canciones.