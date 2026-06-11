Esperanza Gómez reveló que una pareja la invitó a un encuentro íntimo

Esperanza Gómez contó en una entrevista con La Mega que recibió un mensaje inesperado de una pareja famosa que querían cumplir una fantasía con ella. También aclaró que la pareja no era colombiana.

Una propuesta inesperada llegó directamente al teléfono de Esperanza Gómez y terminó convirtiéndose en una de las anécdotas que compartió durante su visita a La Mega. La actriz de entretenimiento para adultos reveló que una pareja la contactó para invitarla a participar en un encuentro íntimo que ambos deseaban experimentar.

RELACIONADO Luisa Castro cuestionó los ataques contra Westcol tras la muerte de Komanche

Lo curioso, según relató, fue la manera en que recibió la invitación. El mensaje no llegó a su número colombiano, sino a la línea que utiliza en Estados Unidos. Por eso, su primera reacción fue desconfiar y pensar que alguien estaba suplantando la identidad de las personas que la contactaban.

“Una vez de la nada me llegó un mensaje a mi teléfono, no a la línea de Colombia, sino a la de Estados Unidos. Yo al principio pensé que era alguien haciéndose pasar por ellos”, contó la actriz durante la conversación radial.

Sin embargo, después comprendió que la propuesta era real y que la pareja conocía su trabajo como actriz. Según explicó, ambos tenían una fantasía en la que querían involucrarla.

“Como ellos sabían que yo era actriz me invitaron. Tenían su fantasía los dos conmigo”, agregó Gómez.

¿Quién era la pareja que contactó a Esperanza Gómez?

Uno de los detalles que más curiosidad despertó fue la identidad de las personas que hicieron la propuesta. No obstante, la actriz no reveló sus nombres ni entregó información que permita identificarlas.

Lo que sí aclaró durante la entrevista es que ninguno de los dos era colombiano. Esta precisión descartó que se tratara de una pareja del país y añadió otro elemento de intriga a la historia.

Esperanza Gómez contó una propuesta íntima

La revelación se produjo durante una entrevista en La Mega, emisora en la que la actriz conversó sobre una experiencia personal relacionada con su trayectoria profesional y las propuestas que ha recibido por su reconocimiento en la industria del entretenimiento para adultos.

RELACIONADO Luisa Fernanda W compartió detalles del trascendental cambio de look para su luna de miel

Sus declaraciones generaron interés por la particularidad de la invitación y por el hecho de que llegó a través de un número telefónico que utiliza fuera de Colombia. Aunque no dio más pistas sobre la pareja, su relato volvió a poner su vida personal y profesional en el centro de la conversación en redes sociales.