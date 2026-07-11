Estados Unidos supera los 5.000 casos de sarampión en 2026, la cifra más alta en más de 30 años

Estados Unidos enfrenta un preocupante repunte de sarampión, luego de superar los 5.000 contagios en lo que va de 2026, una cifra que representa el registro más elevado de esta enfermedad en más de tres décadas, de acuerdo con los datos oficiales publicados por las autoridades sanitarias.

Grave panorama en Estados Unidos por casos de sarampión

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que, desde comienzos de año, se han contabilizado 5.182 casos en diferentes zonas del país. La situación también ha generado preocupación por las consecuencias mortales de la enfermedad, pues autoridades sanitarias de varios estados han reportado al menos ocho fallecimientos relacionados con el virus, incluidos los de niños pequeños.

El incremento de contagios contrasta con el panorama que había alcanzado el país en el año 2000, cuando Estados Unidos declaró oficialmente la eliminación del sarampión gracias a los programas de vacunación y las medidas de prevención.

Sin embargo, durante los últimos años las coberturas de inmunización han registrado una disminución, situación que habría favorecido la reaparición y propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

A este escenario se suma la controversia alrededor del actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha manifestado posiciones escépticas frente a las vacunas y ha difundido información falsa sobre la inmunización contra el sarampión, además de restarle importancia a los riesgos que representa el virus.

¿Cuáles son los riesgos del sarampión?

Esta enfermedad infecciosa puede provocar fiebre, síntomas respiratorios y erupciones en la piel. Aunque algunos pacientes logran recuperarse, los cuadros más graves pueden derivar en complicaciones como neumonía y encefalitis, capaces de ocasionar secuelas permanentes e incluso la muerte.