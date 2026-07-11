Los cinco mejores colegios de Bogotá, según los resultados del Icfes 2026

Los resultados de las pruebas Saber 11 de 2026 dejaron importantes noticias para la educación en Colombia.

Aunque una institución de Bucaramanga encabezó una de las clasificaciones nacionales, varios colegios de Bogotá se destacaron por sus puntajes, demostrando el nivel académico de sus estudiantes.

Este examen, realizado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), mide los conocimientos de los jóvenes que están próximos a terminar el bachillerato. Obtener buenos resultados puede facilitar el ingreso a universidades y abrir oportunidades para acceder a becas.

¿Cuáles fueron los cinco mejores colegios de Bogotá en las pruebas Saber 11 de 2026?

De acuerdo con la clasificación basada en los puntajes globales de las pruebas Saber 11, estas fueron las cinco instituciones educativas de Bogotá con los mejores resultados:

Colegio Cristiano Monte Hebrón: 376 puntos sobre 500, con ocho estudiantes evaluados. Liceo Campo David: 364 puntos, con 35 estudiantes. Colegio Anglo Americano: 363 puntos, con 142 alumnos evaluados. Liceo Navarra: 361 puntos, con 41 estudiantes. Colegio Calatrava: 360 puntos, con 14 alumnos evaluados.

El Colegio Cristiano Monte Hebrón lideró la clasificación de la capital, superando por 12 puntos al Liceo Campo David. Cabe destacar que los primeros cuatro colegios pertenecen al calendario A, mientras que el Calatrava corresponde al calendario B.

¿Cómo le fue a Bogotá en las pruebas Saber 11 de 2026?

Más allá de los resultados individuales, Bogotá consiguió un desempeño destacado frente al resto del país.

La capital alcanzó un promedio de 268,6 puntos, ubicándose en el segundo lugar entre 33 entidades territoriales comparadas. Esta cifra superó en 15,3 puntos el promedio nacional de 253,3.

En total, 77.560 estudiantes de calendario A presentaron el examen. Por sectores, los colegios oficiales obtuvieron un promedio de 257,3 puntos, mientras que los privados registraron 284,6.