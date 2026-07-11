Presidencia reveló que tres personas fueron encontradas dentro de la residencia del director del Dapre, Carlos Ríos

El presidente Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en el que expresó públicamente su respaldo al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas situaciones de riesgo para su seguridad y la de su familia.

Presidente De la Espriella anunció su respaldo al director del Dapre

A través de su cuenta de X, De la Espriella manifestó su solidaridad con el funcionario y aseguró que no permitirá que las intimidaciones silencien a quienes denuncian posibles hechos de corrupción dentro del Gobierno.

“¡Quien se mete con Carlos Ríos, se mete con el presidente de la República!”, escribió el abogado, quien también afirmó que ningún integrante de su “manada” estará solo ni desprotegido.

En el mensaje reiteró que Ríos cuenta con todo su respaldo y compromiso para garantizar su protección y la de sus familiares.

Hallan a tres personas en la residencia de Carlos Ríos

Las declaraciones del mandatario se conocen después de que se publicara un video desde la Presidencia en el que el vocero del Gobierno, Miller Soto, revelara detalles de dos situaciones que habrían encendido las alarmas sobre la seguridad del director del Dapre.

Según explicó Soto, el pasado 28 de octubre, pocos días después de que Ríos denunciara una presunta “instrumentalización de mujeres en el Gobierno Petro”, las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de su residencia.

El vocero aseguró que los individuos fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades. Además, indicó que tendrían antecedentes judiciales relacionados con múltiples homicidios y hurtos agravados.

“Pero lo más grave de todo esto es que unos pocos días después de esas denuncias del director Carlos Ríos, el 28 de octubre, el asunto cambió de escenario. Las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la casa del director del Dapre, no en la esquina, no a unos cuantos metros, no en la acera de enfrente, dentro, en las mismas instalaciones internas de la residencia del doctor Ríos (…) Fueron identificadas y fueron también puestas a disposición de las autoridades”, señaló Soto.

Pero este no habría sido el único episodio. De acuerdo con la información revelada, otra persona fue vista cerca de la institución educativa a la que asisten los hijos de Ríos. Cuando la Policía llegó al lugar, el individuo habría emprendido la huida, por lo que no fue posible detenerlo.

“Hay un segundo hecho, quizá mucho más delicado. Cerca del establecimiento educativo de los hijos del director fue vista otra persona. Cuando llegó la policía, huyó. No alcanzó a quedar a disposición de las autoridades como las tres que les mencioné previamente y se está actualmente trabajando para identificar a esta persona”, añadió.