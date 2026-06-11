Pitbull tendrá concierto en Colombia: este es el link para registrarse y conseguir boletas

Los seguidores de Pitbull en Colombia ya pueden comenzar a prepararse para su regreso al país. El cantante estadounidense, conocido como Mr.

Worldwide, se presentará en Medellín el próximo 4 de febrero de 2027 y los organizadores habilitaron el prerregistro para quienes estén interesados en asistir al espectáculo.

¿Cómo hacer el prerregistro para el concierto de Pitbull en Medellín?

La promotora Breakfast Live anunció que los fanáticos ya pueden inscribirse para recibir información sobre la venta anticipada de las entradas.

El proceso se realiza a través de Tuboleta, plataforma oficial encargada de comercializar las boletas del concierto.

Para completar el registro, los interesados deben ingresar al siguiente enlace: LINK OFICIAL: Prerregistro para el concierto de Pitbull en Medellín 2027

Una vez dentro de la página, deberán diligenciar el formulario con sus datos personales y seguir las indicaciones de la plataforma.

Es importante aclarar que completar este procedimiento no garantiza la disponibilidad de entradas, pero permite recibir novedades sobre las fechas de venta y otros detalles del evento.

¿Cuándo comienza la venta de boletas para Pitbull en Medellín?

De acuerdo con la información difundida por la promotora, la venta general de entradas está programada para el sábado 14 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 a. m., a través de Tuboleta.

El concierto se realizará el jueves 4 de febrero de 2027 en DAVIarena, escenario ubicado en Sabaneta, en el área metropolitana de Medellín.

Esta presentación hará parte del regreso de Pitbull a Latinoamérica después de diez años. Su recorrido incluirá ocho conciertos en países como Brasil, Perú, Chile, Argentina y México.

Durante el espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de canciones reconocidas como Give Me Everything, Timber y Hotel Room Service.

El artista también llega en medio de la promoción de PITCOIN, su decimocuarto álbum de estudio, que reúne 24 canciones y colaboraciones con figuras internacionales.

Para evitar posibles estafas, los organizadores recomiendan utilizar únicamente los canales oficiales de venta.