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Se hizo la muerta y sobrevivió a ataque con machete de la banda ‘Los Ingenieros’ en Usme, sur de Bogotá

La víctima de 55 años perdió una mano tras las heridas propinadas por un menor de edad. Estaba siendo obligada a entregar su lote de una invasión para ellos venderlo.

Yhonay Díaz

noviembre 05 de 2026
09:37 p. m.
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Una mujer de 55 años sobrevivió de manera milagrosa a un brutal ataque con machete perpetrado por miembros de la banda criminal ‘Los Ingenieros’ en una invasión de Usme, al sur de Bogotá.

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El violento hecho ocurrió el día de su cumpleaños, cuando la víctima se negó a abandonar el lote en el que residía desde hace ocho años.

Según el relato de la sobreviviente, ‘Los Ingenieros’ le habían exigido desalojar el terreno con el objetivo de venderlo. Al negarse a acatar la orden, fue atacada por un menor de edad que le amputó una mano con un machete.

Tuve que hacerme la muerta ahí en el piso. Estaba llena de sangre.

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Se hizo la muerta y sobrevivió a ataque con machete de ‘Los Ingenieros’

Tras el ataque, los agresores creyeron que su víctima estaba muerta, desangrándose la pateaban para verificar que estuviera sin vida. Al ver que no reaccionaba, la envolvieron en una cobija y la abandonaron en un lote baldío.

Transeúntes que pasaban por el lugar la encontraron y alertaron a las autoridades. La Policía la trasladó de inmediato a un centro hospitalario donde recibió atención médica de emergencia.

Desde su refugio fuera de Bogotá, la sobreviviente hizo una petición directa al presidente Abelardo de la Espriella de la solicitando protección y que se desarticule completamente la estructura criminal que continúa atemorizando a los habitantes del sur de Bogotá.

Presidente quiero que mi hijo viva sano y salvo, por favor. Ya están amenazando a toda mi familia. Por favor, ayúdeme.

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Él es alias Picolino, uno de los cabecillas de ‘Los Ingenieros’

La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) ha identificado a alias Picolino como uno de los cabecillas de esta estructura criminal, señalado de múltiples homicidios y desplazamientos forzados en las invasiones de Usme.

Según las autoridades, la banda estaría conformada por entre 12 y 15 adolescentes que operan en la zona.

Como resultado de las investigaciones, la DIPRO logró dar un golpe importante a la organización criminal. Alias Picolino y dos integrantes más fueron capturados, mientras que un cuarto miembro, identificado como Andrés, fue abatido en los operativos.

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