'Como Fuera': así suena lo nuevo de Manuel Turizo junto a J. Balvin

Manuel Turizo y J Balvin unieron sus voces por primera vez en el más reciente álbum lanzado por el cordobés titulado 'Apambichao Vol. 2' en el que interpretan 'Como Fuera', una de las canciones de la nueva propuesta musical que además incluye un video oficial.

El nuevo proyecto de Manuel Turizo incluye 10 canciones en las que también hay colaboraciones con el artista colombiano Kapo y Oscar Maydon; el nuevo álbum es una continuación del disco 'Apambichao', lanzado en abril de 2026.

Así suena 'Como Fuera': lo nuevo de Manuel Turizo y J Balvin

Aunque J Balvin se caracteriza por los sonidos urbanos, tiene una amplia experiencia musical que incluye un repertorio con varios géneros, y la nueva canción junto a Manuel Turizo es un claro ejemplo de su versatilidad, ya que el tema cuenta con sonidos tropicales, que son el sello del cantante nacido en Córdoba.

La letra de la canción habla acerca del deseo de los artistas de bailar durante toda la noche con la mujer que los tiene enamorados; además, el video combina la identidad de los ritmos caribeños con la sensualidad de las mujeres y su ritmo tropical invita a los fanáticos a bailar y celebrar, como preámbulo a lo que serán el resto de canciones del álbum.

Así fue el 2026 de Manuel Turizo

Con el lanzamiento de su nuevo álbum, Manuel Turizo inicia un cierre de 2026 muy exitoso en el que, además de ser confirmado como el artista principal del show de medio tiempo del partido de la NFL a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu, fue nominado en varias categorías a los Premios Juventud 2026 y a los Premios Lo Nuestro.