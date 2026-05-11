Miles de paraguayos salen a las calles para exigir la devolución de sus ahorros tras cierre de Bancop

El sistema financiero paraguayo atraviesa una crisis tras la entrada en proceso de disolución de Bancop, la entidad bancaria más grande del país, que desde el pasado martes mantiene congeladas las cuentas de aproximadamente 2,9 millones de ahorradores, casi la mitad de la población total de Paraguay.

Crisis en Paraguay tras cierre de Bancop

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La medida fue adoptada por el Banco Central de Paraguay después de que los niveles de capital del banco cayeran por debajo de los mínimos exigidos por la ley, generando serios problemas de solvencia que comprometieron su capacidad para afrontar las obligaciones con sus clientes.

Ante esta situación crítica, la autoridad monetaria ordenó la suspensión inmediata de todas las operaciones y el congelamiento de los movimientos financieros.

La magnitud de la crisis se refleja en que uno de cada dos paraguayos mantiene una cuenta de ahorros en esta institución, lo que convierte a Bancop en un actor fundamental del sistema financiero nacional.

Las calles de diferentes ciudades del país han sido escenario de masivas protestas de ahorradores que exigen la devolución de sus fondos.

"Estoy en representación de la gente que está trabajando para poder recuperar lo que perdieron. Y lo que queremos es que devuelvan todo lo robado", expresó uno de los manifestantes durante las movilizaciones que se han registrado en los últimos días.

A pesar de que el Banco Central de Paraguay aseguró que las garantías cubren hasta 38.000 dólares por ahorrador, los clientes continúan demandando acceso inmediato a la totalidad de sus fondos. La situación es particularmente crítica para ciertos sectores de la población.

Entre los afectados se encuentran 32.000 jubilados, quienes enfrentan incertidumbre sobre sus ingresos mensuales.

Las autoridades anunciaron que estos pensionados serán transferidos a otras entidades financieras, las cuales retomarán los pagos pensionales a partir del 17 de noviembre, buscando minimizar el impacto en este vulnerable segmento de la población.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar el alcance de esta crisis y las medidas que se implementarán para proteger los derechos de millones de ahorradores afectados.