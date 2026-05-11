Abren 4.000 cupos para subsidio de vivienda en Bogotá: requisitos y cómo aplicar

Las familias que sueñan con tener vivienda propia en Bogotá tienen una nueva oportunidad para reducir los gastos de su crédito hipotecario.

La Secretaría Distrital del Hábitat abrió 4.000 cupos del programa Reduce tu Cuota, dirigido a quienes compren vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP).

Las postulaciones comenzaron el 3 de noviembre de 2026 y corresponden a los beneficios previstos para 2027. El programa contempla ayudas económicas que pueden alcanzar los $21 millones, distribuidos durante cuatro años para disminuir las cuotas mensuales.

¿Cómo postularse al subsidio de vivienda VIS y VIP en Bogotá?

Los interesados deben realizar el trámite directamente con la entidad financiera que aprobó su crédito hipotecario o leasing habitacional.

El banco, cooperativa o fondo participante será el encargado de registrar la solicitud en el Sistema Único de Acceso a la Vivienda (SUAV), antes del desembolso del crédito.

La convocatoria contempla dos fechas importantes:

3 de noviembre: inicio de las postulaciones para nuevos hogares.

15 de diciembre: comienzo de las solicitudes de asignación del subsidio para quienes cumplan los requisitos.

Es importante aclarar que el desembolso del crédito o el inicio del leasing debe realizarse desde el 15 de diciembre de 2026.

¿Cuánto dinero entrega Reduce tu Cuota y quiénes pueden acceder?

El beneficio equivale a 12 salarios mínimos mensuales y se gira directamente a la entidad financiera durante 48 meses.

Para acceder, las familias deben cumplir las condiciones establecidas por la Secretaría del Hábitat, relacionadas con sus ingresos, la propiedad de vivienda y la financiación aprobada.

Quienes ya aparezcan con estado «Registrado» en SUAV no necesitan inscribirse nuevamente. Solo deberán solicitar a su banco que continúe el trámite desde el 15 de diciembre.

Los ciudadanos pueden consultar su postulación en https://suav.habitatbogota.gov.co/public/reducetucuota/consult.