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Abren 4.000 cupos para subsidio de vivienda en Bogotá: requisitos y cómo aplicar

Bogotá abrió nuevas postulaciones al subsidio de vivienda VIS y VIP. Conozca los requisitos, fechas y pasos para acceder al programa Reduce tu Cuota.

Claves para encontrar una vivienda en arriendo en Colombia
Foto: Unsplash @schluesseldienstvergleich_eu

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
08:42 p. m.
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Las familias que sueñan con tener vivienda propia en Bogotá tienen una nueva oportunidad para reducir los gastos de su crédito hipotecario.

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La Secretaría Distrital del Hábitat abrió 4.000 cupos del programa Reduce tu Cuota, dirigido a quienes compren vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP).

Las postulaciones comenzaron el 3 de noviembre de 2026 y corresponden a los beneficios previstos para 2027. El programa contempla ayudas económicas que pueden alcanzar los $21 millones, distribuidos durante cuatro años para disminuir las cuotas mensuales.

¿Cómo postularse al subsidio de vivienda VIS y VIP en Bogotá?

Los interesados deben realizar el trámite directamente con la entidad financiera que aprobó su crédito hipotecario o leasing habitacional.

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El banco, cooperativa o fondo participante será el encargado de registrar la solicitud en el Sistema Único de Acceso a la Vivienda (SUAV), antes del desembolso del crédito.

La convocatoria contempla dos fechas importantes:

  • 3 de noviembre: inicio de las postulaciones para nuevos hogares.
  • 15 de diciembre: comienzo de las solicitudes de asignación del subsidio para quienes cumplan los requisitos.

Es importante aclarar que el desembolso del crédito o el inicio del leasing debe realizarse desde el 15 de diciembre de 2026.

¿Cuánto dinero entrega Reduce tu Cuota y quiénes pueden acceder?

El beneficio equivale a 12 salarios mínimos mensuales y se gira directamente a la entidad financiera durante 48 meses.

Para acceder, las familias deben cumplir las condiciones establecidas por la Secretaría del Hábitat, relacionadas con sus ingresos, la propiedad de vivienda y la financiación aprobada.

Quienes ya aparezcan con estado «Registrado» en SUAV no necesitan inscribirse nuevamente. Solo deberán solicitar a su banco que continúe el trámite desde el 15 de diciembre.

Los ciudadanos pueden consultar su postulación en https://suav.habitatbogota.gov.co/public/reducetucuota/consult.

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