Mhoni Vidente reveló impactante predicción para América Latina en 2026

Todo ocurriría en el marco de la tensión que ha surgido con Donald Trump.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
11:59 a. m.
Previo al más reciente fin de semana, Mhoni Vidente estuvo en El Heraldo de México y realizó nuevas predicciones tras ver sus cartas.

Fue así como indicó qué es lo que podría pasar con América Latina en el 2026, teniendo en cuenta la tensión que ha habido con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

Esta fue la predicción que Mhoni Vidente hizo para América Latina en 2026

De acuerdo con Mhoni Vidente, Donald Trump no solo tiene como prioridad el tema de la migración, sino que también su lema de "recuperar América".

Por lo tanto, estaría detrás de lograr que en todos los países de América Latina gobiernen presidentes de derecha y, según Mhoni Vidente, lo conseguiría.

"La negociación de Donald Trump en América Latina es que se quede, completamente, toda la derecha", manifestó Mhoni Vidente.

"Donald Trump no se va a detener. Él tiene el poder y tiene el recurso", agregó la reconocida astróloga.

Además, de acuerdo con Mhoni Vidente, el presidente de Estados Unidos también lograría negociar para que Cuba se convierta en su nuevo estado.

Sus declaraciones se pueden escuchar aquí:

¿Qué más ha predicho Mhoni Vidente para el 2026?

Mhoni Vidente no solo ha hablado de política, sino también de cómo será el 2026 de los artistas a nivel mundial.

En consecuencia, en uno de sus análisis más recientes, aseguró que Shakira se comprometería en este nuevo año y que su pareja sería un futbolista más joven que ella.

"Se visualiza un golpe de Estado": inesperada predicción de Mhoni Vidente para el 2026
RELACIONADO

"Se visualiza un golpe de Estado": inesperada predicción de Mhoni Vidente para el 2026

De igual manera, la astróloga radicada en México detalló que Bad Bunny no solo se casaría, sino que también sería papá de un niño que viene en camino.

Y, además, aseguró que "vio la muerte" y que, por ende, recomienda que artistas mexicanos como Junior H y Natanael Cano sean juiciosos con las recomendaciones de sus equipos de seguridad.

 

