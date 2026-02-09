¡Tembló masivamente en Colombia hoy 9 de febrero de 2026! Este es el reporte

Este 9 de febrero de 2026, se han registrado múltiples temblores en varias zonas del país.

El Servicio Geológico Colombiano les ha realizado seguimiento a cada uno de esos movimientos telúricos y no solo ha especificado las magnitudes, sino que también las profundidades.

¿Dónde fueron los temblores que se han sentido en Colombia este 9 de febrero de 2026? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 9 de febrero de 2026

12:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han registrado en Colombia hoy 9 de febrero de 2026

12:39 a.m.

Epicentro: Ituango, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Peque (Antioquia), a 24 de Ituango (Antioquia) y a 38 de Dabeiba (Antioquia).

1:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).

4:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

4:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Cepitá (Santander).

4:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

5:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

5:21 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 129 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 134 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño) y a 148 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño).

8:28 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 39 de Riosucio (Chocó) y a 56 de Murindó (Antioquia).

8:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), 10 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

9:15 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).