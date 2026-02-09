¡Tembló masivamente en Colombia hoy 9 de febrero de 2026! Este es el reporte
Se presentaron temblores en Antioquia, Santander y Chocó. ¿Los sintió?
Noticias RCN
01:25 p. m.
Este 9 de febrero de 2026, se han registrado múltiples temblores en varias zonas del país.
El Servicio Geológico Colombiano les ha realizado seguimiento a cada uno de esos movimientos telúricos y no solo ha especificado las magnitudes, sino que también las profundidades.
¿Dónde fueron los temblores que se han sentido en Colombia este 9 de febrero de 2026? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 9 de febrero de 2026
- 12:37 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
Estos son los otros temblores que se han registrado en Colombia hoy 9 de febrero de 2026
- 12:39 a.m.
Epicentro: Ituango, Antioquia.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 40 kilómetros.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Peque (Antioquia), a 24 de Ituango (Antioquia) y a 38 de Dabeiba (Antioquia).
- 1:49 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).
- 4:08 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 4:21 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Cepitá (Santander).
- 4:52 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).
- 5:06 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 133 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 5:21 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 129 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 134 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño) y a 148 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño).
- 8:28 a.m.
Epicentro: Riosucio, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 39 de Riosucio (Chocó) y a 56 de Murindó (Antioquia).
- 8:58 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), 10 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).
- 9:15 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).