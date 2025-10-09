CANAL RCN
Fanáticos lanzan botella a Richard Ríos durante el partido de Colombia y Venezuela

El futbolista reaccionó, de manera inesperada, al sentir la botella de agua encima de su cuerpo.

Foto: AFP y captura pantalla IG@dimeloking
Foto: AFP y captura pantalla IG@dimeloking

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
02:36 p. m.
Los internautas han hecho viral una serie de momentos durante el más reciente partido de la Selección Colombia y la Selección Venezuela, pues con dicho encuentro el equipo de Fernando Batista se jugaría por un cupo para ir al Mundial del 2026.

Sin embargo, el partido generó gran malestar entre los hinchas venezolanos ya que la gran derrota marcó un precedente con el que el combinado tricolor marcó su superioridad al obtener un abismal marcador.

Richard Ríos reacciona a botellazo en Venezuela

La tricolor dio de qué hablar en su más reciente partido ya que, aunque ya se encontraba clasificada, no desaprovechó la oportunidad para sobresalir ante el equipo vinotinto. Por esto, cada gol fue una grata celebración que aceleró la tensión en las tribunas ya que dicho encuentro se llevó a cabo en Maturín.

Ante la evidente alegría del seleccionado colombiano, los hinchas venezolanos no dudaron en hacer notar su nostalgia y descontento ya que, en medio de la celebración de uno de los goles, el jugador Richard Ríos recibió por su espalda una botella llena de agua que rápidamente llamó su atención.

Al percatarse del artefacto, que cayó dentro de la cancha, el hombre la tomó rápidamente del suelo, la recogió, la mostró a la tribuna, tomó el líquido que se encontraba en su interior y la escupió hacia el césped.

Por supuesto, las reacciones ante el hecho no se hicieron esperar ya que cientos de internautas manifestaron que con dicho gesto se habría ampliado la gran polémica social que actualmente existe entre los colombianos y los venezolanos que residen en Colombia.

Pese al descontento de la Selección Venezuela, el resultado fue contundente por lo que el equipo ya no tendrá la oportunidad de ir al próximo mundial de fútbol.

James Rodríguez celebra la finalización de las eliminatorias

Por otro lado, el capitán de la Selección Colombia no dudó en tomarse sus redes sociales para celebrar el gran triunfo que su equipo obtuvo en el más reciente encuentro en Venezuela. Dentro de sus palabras, agradeció a sus compañeros y manifestó sentirse orgulloso del trabajo hecho en equipo.

