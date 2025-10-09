Elon Musk pierde el puesto como el hombre más rico del mundo: ¿quién lo es ahora?

El mundo tecnológico y financiero dieron un giro inesperado ya que las acciones del billonario Elon Musk se encuentran por debajo de otra compañía que, durante este miércoles, tuvieron un importante crecimiento.

Elon Musk deja de ser el hombre más rico del mundo

Se trata de la compañía Oracle, pues sus acciones aumentaron en un 30% y 41% a raíz de la amplia demanda que actualmente posee ante las búsquedas de herramientas de inteligencia artificial e infraestructura en la nube. Esta compañía está especializada en el desarrollo de soluciones de nube y locales por lo que ha logrado alianzas con grandes compañías como OpenAI, Meta, entre otras.

De esta manera, especialistas pronostican un crecimiento bursátil que podría pasar de los 18 mil a 144 mil millones de dólares. Es así como Larry Ellison, presidente ejecutivo, cofundador y director de tecnología, es ahora el hombre más rico del mundo al situar su patrimonio neto aproximadamente en 393 millones de dólares, según Bloomberg Billionaires Index.

Actualmente, el patrimonio de Elon Musk se aproxima a los 385 millones de dólares por lo que algunos expertos han explicado que su compañía Tesla ha afrontado una caída significativa en su valor en lo que va del 2025.

Este evento es considerado como un reconocimiento al trabajo que Ellison ha realizado con su compañía, pues sus aportes han sido reconocidos al suplir las necesidades de los usuarios que hoy demandan de los ecosistemas tecnológicos actuales.

¿Cuál es el hombre más rico del mundo?

Larry Ellison, de 81 años, ha ocupado el puesto de Ellon Musk tras el disparo en las acciones de Oracle que podrían haber superado el 42% de crecimiento a media sesión de Wall Street.

Su firma ha anunciado que su amplia cartera de contratos se aproxima a los 500.000 millones de dólares, entre otros contratos con diversas start - ups. Según Bloomberg, esta podría ser el mayor incremento en un solo día de dicha fortuna.